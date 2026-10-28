Choque múltiple en la Circunvalación Oeste con daños materiales y sin heridos

El siniestro vial ocurrió en un horario de alto flujo vehicular y bajo condiciones climáticas adversas, con llovizna constante y la calzada resbaladiza.

A pesar del fuerte impacto y los severos daños materiales en los rodados, Radio Salta confirmó que no se registraron personas heridas.

Además no se requirió la asistencia médica del SAMEC ni la intervención de ambulancias.

Según el testimonio de los conductores afectados, uno de los vehículos involucrados decidió darse a la fuga inmediatamente después de la colisión.

El accidente provocó importantes demoras y congestión en el tránsito durante gran parte de la mañana.

Las autoridades reiteraron el llamado a los automovilistas a extremar las medidas de precaución, reducir la velocidad y mantener la distancia reglamentaria entre vehículos.