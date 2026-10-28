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Pérdidas totales en el incendio del depósito judicial de ARCA en Orán

Un bombero resultó intoxicado y hay peligro de derrumbe en la estructura.

Salta Hoy

28 / 10 / 2026

 

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El incendio de gran magnitud se desató en el depósito judicial de ARCA (ex AFIP) en avenida Palacios al 800, en el ingreso sur de la ciudad de Orán. 

Las llamas comenzaron ayer pasadas las 17:00 en un sector donde se acumulaba una gran cantidad de neumáticos, ropa y otros elementos altamente combustibles. 

Debido a la naturaleza de los materiales, el fuego se tornó incontrolable y recién pudo ser extinguido hoy cerca de las 03:00 de la madrugada, continuando luego con las tareas de enfriamiento. 

Un bombero voluntario debió ser asistido tras sufrir una intoxicación por inhalación de humo durante el operativo. 

Peritos de bomberos de la capital se trasladaron al norte para determinar el origen del fuego. 

A todo esto, las autoridades evalúan los daños materiales y el riesgo de derrumbe en la estructura.


 

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