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Expectativas en el NOA: Milei en Catamarca inauguró plantas de carbonato de litio

Salta sirvió como escala técnica en el Aeropuerto Internacional Martín Miguel de Güemes. El avión presidencial trasladó al mandatario desde el aeropuerto salteño hacia Catamarca y Buenos Aires.

Salta Hoy

28 / 10 / 2026

 

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El presidente de la Nación, Javier Milei, se encuentra cumpliendo agenda oficial en la provincia de Catamarca, donde inauguró nuevas plantas de producción de carbonato de litio de la firma Livent. 

Durante su visita a territorio catamarqueño, el mandatario destacó los lineamientos y las proyecciones de su plan económico enfocado en el desarrollo minero y energético. 

En el marco de su traslado operativo, la comitiva presidencial realiza una escala técnica de carácter logístico en el Aeropuerto Internacional Martín Miguel de Güemes de la ciudad de Salta. 

Desde el sector aeronáutico y de seguridad se confirmó que la escala en suelo salteño contempla el reabastecimiento y la transición logística entre aeronaves para continuar con el itinerario oficial. 

La visita presidencial genera gran expectativa en el norte grande, donde se evalúan los impactos directos de las inversiones en el sector del litio y su vinculación con el desarrollo regional.

 

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