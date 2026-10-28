Las muertes que cambiaron la historia

El 28 de octubre de 2014, los brigadistas salteños Víctor Humberto Ferreyra, Mauricio Valdez, Matías Daniel Vilte y Martín Albarracín perdieron la vida mientras trabajaban para combatir un incendio forestal en el cerro El Acheral, departamento Guachipas.

La conmemoración quedó establecida oficialmente mediante la Ley Provincial 8492, sancionada en abril de 2025.

Además de los cuatro salteños que murieron incinerados en 2014, en la fecha se recuerda al piloto sampedrino Alejandro Kropilnicki, fallecido en 2016 cuando se precipitara a tierra cerca de La Caldera, también en procura de apagar fuegos forestales.

El secretario de Seguridad, Ignacio Vilchez, destacó los cambios en capacitación, equipamiento y protocolos a partir de las tragedias.

Luego Radio Salta, habló con Omar Valdez, padre de uno de los brigadistas fallecidos. Emocionado recordó las pérdidas irreparables y destacó el acompañamiento de Defensa Civil en el camino hacia nuevas normativas y controles.