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Falleció un interno adulto mayor en la cárcel de Villa Las Rosas

En el penal no se reportaron incidentes previos y por el momento no se confirmó de manera oficial la causa del deceso. Se esperan los resultados de la autopsia.

Salta Hoy

28 / 10 / 2026

 

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Un interno de avanzada edad falleció en las últimas horas en el interior de la Unidad Carcelaria de Villa Las Rosas, en la ciudad de Salta.

Según las primeras informaciones que trascendieron, la persona fallecida era un adulto mayor, aunque por el momento no se brindaron mayores precisiones sobre su identidad ni su edad exacta. 

Fuentes consultadas indicaron que no se registraron incidentes ni altercados previos al deceso dentro del recinto penitenciario.

Existen versiones encontradas respecto al sector del penal donde ocurrió el hallazgo, ya que algunas fuentes señalan el pabellón K mientras que otras apuntan al A2. 

Si bien la principal hipótesis contempla que la muerte podría haberse producido por causas naturales, la causa continúa bajo investigación. 

Se aguarda con expectativa el informe del médico forense, el cual resultará clave para determinar de manera científica las circunstancias exactas de la muerte.

 

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