Salta se prepara para una nueva edición de la Feria de Arte

El reconocido artista plástico salteño Roly Arias destacó por Radio Salta la importancia de este evento para consolidar el mercado de las artes visuales

Durante la presentación, se remarcó el crecimiento del sector y la presencia de galerías salteñas en circuitos nacionales como la feria ArteBA, donde participan espacios provinciales como las galerías Remota y Bac.

La feria reunirá a galerías del NOA y buscará potenciar tanto el posicionamiento de los artistas locales como el acceso del público al arte contemporáneo.

Arias anticipó además el trabajo que se encuentra realizando con la técnica de la tinta china.