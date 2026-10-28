Polémica por los cambios del Senado a la Carta Orgánica de Capital

Así señaló que la Cámara Alta evalúa cambiar un total de 17 artículos reformados sobre un proyecto inicial de aproximadamente 40.

Entre las principales objeciones, López Sola advirtió sobre las limitaciones presupuestarias y los criterios de distribución de pauta publicitaria.

Asimismo, el especialista abordó los cambios vinculados al Tribunal de Cuentas, los cuales suprimen la inamovilidad de los vocales e incorporan una cláusula transitoria para quienes hayan renunciado a este derecho, alineándose con los debates previos sobre los mandatos.

Por otro lado, remarcó las restricciones impuestas sobre el uso de la imagen institucional del intendente en obras públicas y la modificación que estipula que el Defensor del Pueblo deba ser una entidad independiente pero vinculada al poder ejecutivo municipal.

Finalmente, se refirió al régimen tributario orientado a fomentar la libre empresa y el mercado, cuyo debate plenario está previsto para las próximas sesiones.

López Solá indicó que antes de recurrir a la justicia, se debe esperar la aprobación y promulgación por parte del ejecutivo provincial.

"Nosotros nos oponemos porque vemos que, con estos cambios, la legislatura se extralimita", indicó.