¿Cómo afectará el fenómeno del Súper Niño a la alimentación de los salteños?
El Súper Niño está provocando una oscilación constante en la cantidad de frutas y verduras presentes en las góndolas y por ende de los precios.
Salta Hoy
28 / 10 / 2026
"Yo lo definiría como un sube y baja de stock de mercaderías y de precios", dijo por Radio Salta, Juan Russo, presidente del mercado Cofruthos.
Enumeró productos como la papa y los cítricos que mostraron incrementos importantes las últimas semanas.
Indicó además que "en estos días subió el tomate, cuyo cajón pasó de venderse de 20 mil a los 28 mil pesos".
Finalmente indicó que las ventas bajaron un 50% y que esto está afectando también el trabajo en Cofruthos.
"Se ofrecen todos los días, numerosos jóvenes para hacer las llamadas “changas” o trabajos pequeños, pero no se los puede tomar porque bajaron las ventas”, dijo Russo.
"Asimismo, el puestero que antes tenía dos empleados, ahora tiene uno o directamente trabaja solo", indicó.