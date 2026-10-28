¿Cómo afectará el fenómeno del Súper Niño a la alimentación de los salteños?

"Yo lo definiría como un sube y baja de stock de mercaderías y de precios", dijo por Radio Salta, Juan Russo, presidente del mercado Cofruthos.

Enumeró productos como la papa y los cítricos que mostraron incrementos importantes las últimas semanas.

Indicó además que "en estos días subió el tomate, cuyo cajón pasó de venderse de 20 mil a los 28 mil pesos".

Finalmente indicó que las ventas bajaron un 50% y que esto está afectando también el trabajo en Cofruthos.

"Se ofrecen todos los días, numerosos jóvenes para hacer las llamadas “changas” o trabajos pequeños, pero no se los puede tomar porque bajaron las ventas”, dijo Russo.

"Asimismo, el puestero que antes tenía dos empleados, ahora tiene uno o directamente trabaja solo", indicó.