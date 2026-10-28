Argentina y los desafíos macro y microeconómicos

Por su parte, el economista Fausto Spotorno -otro de los disertantes invitados -advirtió sobre los profundos desafíos de transformación que aún enfrenta el país.

De cara al futuro, el especialista subrayó la necesidad de equilibrar las variables macroeconómicas y atender las demandas microeconómicas para lograr un crecimiento sostenible que se traduzca en una mejora real del empleo y el poder adquisitivo.



