Argentina y los desafíos macro y microeconómicos
En el marco de los festejos por los 120 años de la Cámara de Comercio e Industria de Salta, el reconocido economista Diego Coatz analizó el panorama económico nacional y provincial, señalando la necesidad de corregir el orden macroeconómico y atender las demandas del ecosistema Pyme.
Salta Hoy
28 / 10 / 2026
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Por su parte, el economista Fausto Spotorno -otro de los disertantes invitados -advirtió sobre los profundos desafíos de transformación que aún enfrenta el país.
De cara al futuro, el especialista subrayó la necesidad de equilibrar las variables macroeconómicas y atender las demandas microeconómicas para lograr un crecimiento sostenible que se traduzca en una mejora real del empleo y el poder adquisitivo.