En esta edición, el primer puesto fue otorgado al colegio Tomás Cabrera de la capital salteña, mientras que el segundo lugar correspondió a una institución de Nazareno, destacándose además la intervención de escuelas del interior provincial como Rosario de Lerma y El Jardín.

Asi lo comentó el diputado Gastón Galíndez, uno de los promotores de la iniciativa.