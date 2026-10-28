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Concluyó con éxito la campaña preventiva "Elijo cuidarme"

Con la participación de 23 establecimientos educativos de la provincia, finalizó la campaña impulsada por la Legislatura de Salta para concientizar sobre la prevención de infecciones de transmisión sexual en jóvenes.

Salta Hoy

28 / 10 / 2026

 

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En esta edición, el primer puesto fue otorgado al colegio Tomás Cabrera de la capital salteña, mientras que el segundo lugar correspondió a una institución de Nazareno, destacándose además la intervención de escuelas del interior provincial como Rosario de Lerma y El Jardín.

Asi lo comentó el diputado Gastón Galíndez, uno de los promotores de la iniciativa.

 

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