El Gobierno de la Provincia de Salta pone en marcha Salta Canta y Baila, el concurso provincial de canto y danza destinado a promover la participación artística de niñas, niños y jóvenes de todo el territorio salteño, generar oportunidades de formación y fortalecer el encuentro entre las distintas identidades culturales de la provincia.

La convocatoria es gratuita y está dirigida a personas nacidas y residentes en Salta, de entre 8 y 25 años, según la edad que tengan al 1 de junio de 2026. El certamen contempla dos categorías: Infantil, de 8 a 15 años, y Juvenil, de 16 a 25 años, con distintas modalidades de participación en canto y danza.

En canto, los participantes podrán presentarse como solistas o en grupos de dos a cinco integrantes, sin restricciones de género musical. Se aceptarán interpretaciones de folklore, pop, rock, baladas y otros estilos, mediante una pista musical y con una duración máxima de un minuto y medio.

En danza, las propuestas se dividirán en Folklore Tradicional y Danza Libre. La primera modalidad contempla parejas y grupos de hasta seis parejas, tanto en la categoría Infantil como en la Juvenil. Por su parte, la Danza Libre permitirá combinar estilos y ritmos, y estará habilitada para participantes de la categoría Juvenil, tanto en modalidad individual como grupal, con un máximo de seis integrantes por grupo.

Cada participante podrá inscribirse en una sola disciplina, canto o danza. Quienes opten por danza deberán elegir uno de los dos estilos establecidos en el reglamento.

El recorrido comenzará con las instancias municipales, previstas entre noviembre y diciembre de 2026. Estas se realizarán en cada municipio o en sedes compartidas con localidades cercanas. Posteriormente, se desarrollarán las etapas departamentales o regionales, con sedes a definir, hasta llegar a la Gran Final Provincial en la ciudad de Salta.

Los ganadores de la instancia municipal recibirán una remera y un certificado digital. Quienes avancen a la etapa departamental o regional obtendrán una mochila, una gorra y un certificado digital, además de acceder al Campus Federal Salta, una propuesta formativa de capacitaciones que reunirá a maestros de danza y canto popular e incluirá espacios de intercambio y actividades orientadas a promover la integración territorial y la diversidad cultural entre los participantes.

En tanto, quienes resulten ganadores de la final provincial accederán a una contratación remunerada para realizar presentaciones en eventos provinciales, además de oportunidades para participar en festivales municipales, fiestas patronales y ciclos culturales de alcance provincial. También contarán con la producción de un dossier artístico que incluirá una sesión fotográfica.

La información sobre la convocatoria, los requisitos y el proceso de inscripción estará disponible en el sitio oficial culturasalta.gov.ar y en las redes sociales de la Secretaría de Cultura de la Provincia, en Instagram, TikTok y X. También se podrán realizar consultas por correo electrónico a salta.cantaybaila@gmail.com o por WhatsApp al 387 560-5777.

Salta Canta y Baila propone un recorrido artístico y formativo que conectará a jóvenes de distintos municipios, facilitará el acceso a nuevas experiencias culturales y abrirá oportunidades para que sus expresiones lleguen a escenarios de toda la provincia.

Formulario de Inscripción, bases y condiciones disponibles en culturasalta.gov.ar.

