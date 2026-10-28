Más de 240 personas participaron de la charla del científico argentino de la NASA

 imagen

EN VIVO 00:30 a 1:00 HRS

Trilogía de la Fe

PROX. 01:00 a 4:00 HRS

 

Música Programada

La mejor selección musical.

PROX. 04:00 a 5:00 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 05:00 a 5:30 HRS

 

Hermandad Tibetana

Un espacio de la Organización Internacional Katmandú.

PROX. 05:30 a 6:00 HRS

 

Nuevo Milenio

Nuevo Milenio

PROX. 06:00 a 6:30 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 8:00 HRS

 

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

PROX. 08:00 a 9:00 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 13:00 HRS

 

La Mañana de Radio Salta

Un programa con la más amplia cobertura para mantenerte bien informado. Todas las novedades que te interesan en la voz de un equipo profesional de excelencia. 

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

Cartas Sin Marcar

Un programa que analiza toda la información sobre la política que define el día a día, la economía que mueve los bolsillo, entrevistas a referentes sociales que nos une como comunidad, entre muchos temas que vamos a barajar. 

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 00:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

Toda la programación

Más de 240 personas participaron de la charla del científico argentino de la NASA

El astrofísico e investigador principal del NASA Goddard Space Flight Center, compartió su experiencia en el ámbito científico internacional y habló sobre la detección de pequeños meteoros desde la Patagonia. La actividad reunió a estudiantes, docentes, investigadores y público general.

Salta Hoy

28 / 10 / 2026

 

VER GALERÍA

 

Más de 240 personas participaron de la charla “Detección de pequeños meteoros desde la Patagonia”, dictada por el astrofísico e investigador del NASA Goddard Space Flight Center, Diego Janches. La iniciativa acercó la investigación científica espacial a públicos de todas las edades.

Durante el encuentro, Janches compartió aspectos de su recorrido universitario y profesional, y destacó la importancia de la motivación, la curiosidad y la perseverancia para transitar una carrera científica. Su experiencia permitió conocer no solo las investigaciones que desarrolla en una institución de referencia internacional, sino también el camino personal y académico que hizo posible su trayectoria.

“Estoy sorprendido por la gran convocatoria, estoy feliz de poder compartir estos espacios”, expresó el investigador, destacando el valor de generar encuentros que acerquen la ciencia a la comunidad.
La charla abordó el estudio y la detección de pequeños meteoros a partir de observaciones realizadas desde la Patagonia, una línea de investigación que contribuye a comprender los procesos que ocurren en las capas superiores de la atmósfera terrestre y su interacción con material proveniente del espacio.

Janches desarrolla su actividad científica en el NASA Goddard Space Flight Center, uno de los principales centros de investigación de la agencia espacial estadounidense, donde trabaja en temas vinculados a las ciencias atmosféricas y espaciales.

La actividad fue organizada por la Coordinación de Ciencia y Tecnología de la Provincia  y forma parte de las acciones impulsadas por el Ministerio de Educación y Cultura de la Provincia para fortalecer el vínculo entre la ciencia y la sociedad, promover las vocaciones científicas y acercar nuevas oportunidades de aprendizaje a estudiantes y a la comunidad en general.

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO