Más de 240 personas participaron de la charla del científico argentino de la NASA

Más de 240 personas participaron de la charla “Detección de pequeños meteoros desde la Patagonia”, dictada por el astrofísico e investigador del NASA Goddard Space Flight Center, Diego Janches. La iniciativa acercó la investigación científica espacial a públicos de todas las edades.

Durante el encuentro, Janches compartió aspectos de su recorrido universitario y profesional, y destacó la importancia de la motivación, la curiosidad y la perseverancia para transitar una carrera científica. Su experiencia permitió conocer no solo las investigaciones que desarrolla en una institución de referencia internacional, sino también el camino personal y académico que hizo posible su trayectoria.

“Estoy sorprendido por la gran convocatoria, estoy feliz de poder compartir estos espacios”, expresó el investigador, destacando el valor de generar encuentros que acerquen la ciencia a la comunidad.

La charla abordó el estudio y la detección de pequeños meteoros a partir de observaciones realizadas desde la Patagonia, una línea de investigación que contribuye a comprender los procesos que ocurren en las capas superiores de la atmósfera terrestre y su interacción con material proveniente del espacio.

Janches desarrolla su actividad científica en el NASA Goddard Space Flight Center, uno de los principales centros de investigación de la agencia espacial estadounidense, donde trabaja en temas vinculados a las ciencias atmosféricas y espaciales.

La actividad fue organizada por la Coordinación de Ciencia y Tecnología de la Provincia y forma parte de las acciones impulsadas por el Ministerio de Educación y Cultura de la Provincia para fortalecer el vínculo entre la ciencia y la sociedad, promover las vocaciones científicas y acercar nuevas oportunidades de aprendizaje a estudiantes y a la comunidad en general.