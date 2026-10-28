Se presentó el Plan Hídrico 2040 con obras prioritarias para reducir inundaciones

La Municipalidad de Salta presentó el Plan Hídrico 2040, una planificación a largo plazo que establece las obras necesarias para reducir el riesgo de inundaciones en distintos sectores de la ciudad. El proyecto identifica las zonas más comprometidas, define las intervenciones que necesita cada una y establece un orden de prioridades para avanzar en su ejecución.

La presentación se realizó este miércoles en el Centro Cívico Municipal y contó con la participación de representantes de instituciones académicas, profesionales y científicas.

El plan surge de un relevamiento de las 74 cuencas urbanas de Salta, que permitió conocer el estado de la infraestructura existente y determinar dónde se encuentran los mayores problemas de drenaje. El diagnóstico identificó 11 cuencas con peligrosidad muy alta, 26 con peligrosidad alta, 23 con nivel medio y 14 con nivel bajo.

A partir de este estudio, se elaboró un programa de 91 obras, que incluye la construcción de nuevos canales y desagües, reservorios, estaciones de bombeo y la recuperación de infraestructura deteriorada. De esas intervenciones, hay diez consideradas prioritarias por su importancia para reducir el riesgo en los sectores más afectados.

La inversión total estimada asciende a USD 1.226 millones, una cifra que supera ampliamente las posibilidades financieras de la Municipalidad. Por eso, la ejecución está prevista de manera progresiva, a medida que se obtengan los recursos necesarios.

La presentación estuvo encabezada por el intendente Emiliano Durand, quien manifestó que: “es una inversión que excede las posibilidades del municipio, equivale a seis presupuestos de la ciudad. A pesar de eso, ya iniciamos algunas de las obras como el Canal Yrigoyen y la Plaza Gurruchaga”.

A su vez, adelantó que la Municipalidad pondrá el documento a disposición de los representantes nacionales y provinciales de los distintos sectores políticos para que puedan acompañar las gestiones destinadas a conseguir financiamiento.

Las obras que Salta necesita con mayor urgencia

El Plan Hídrico identifica diez intervenciones prioritarias distribuidas en las zonas centro, norte, este y sudeste de la ciudad. En conjunto, representan una inversión estimada de USD 290,4 millones, cerca del 24% del costo total. Dos de ellas ya tienen etapas en ejecución: las obras de Plaza Gurruchaga y del canal Yrigoyen.

La obra de Plaza Gurruchaga incluye la ampliación de las captaciones y del reservorio, además de un sistema de bombeo; luego se complementará con el canal entubado de calle Mendoza, que derivará el agua hacia el canal Esteco.

En el canal Yrigoyen se prevé reconstruir sectores deteriorados de la estructura. También se proyecta el canal Lavalle, para dar conducción pluvial a la cuenca Don Ceferino, que actualmente no cuenta con un conducto de este tipo y deriva el agua por las calles hasta el río Arenales.

Otra intervención de gran magnitud es el sistema del canal Alvear y sus subsidiarios bajo las calles Belgrano, Caseros y Urquiza. La obra busca mejorar el drenaje de una extensa superficie del macrocentro donde, según el diagnóstico, durante lluvias intensas el agua puede alcanzar hasta 80 centímetros en algunas intersecciones.

En el sudeste, la lista incluye la mejora del canal Walter Adet y el primer tramo del canal de calle 115. En el norte se contemplan el canal Ciudad del Milagro y la desembocadura al río Mojotoro, además del canal de avenida Patrón Costas.

Para el este, la prioridad es el canal Floresta y la ampliación del canal de calle 220, obras que permitirán conducir el agua que baja de las serranías hacia los sistemas de drenaje previstos. Completan el grupo los canales de las calles 10 de Octubre e Ingeniero Clement, en la cuenca Agua y Energía.

La propuesta contempla tres etapas hasta 2040, comenzando por las cuencas de mayor peligrosidad y avanzando progresivamente hacia las restantes. Además de las obras, incluye medidas de prevención, mantenimiento de canales y desagües, nuevas exigencias para desarrollos urbanos y sistemas de alerta temprana.

La búsqueda de financiamiento

La presentación del plan se produce en un contexto de dificultades para acceder a recursos nacionales destinados a infraestructura. Salta quedó fuera del Plan de Coordinación Federal ENOS 2026/2027 y tampoco recibe partidas del Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica.

La última gran obra de este tipo financiada íntegramente por Nación en la ciudad fue el Canal de los Manzanos, ejecutado en 2012 con una inversión de USD 8,5 millones.

Frente a este escenario, la Municipalidad buscará que el Plan Hídrico 2040 sirva como base para gestionar inversiones ante el Gobierno nacional y organismos internacionales, con proyectos concretos y prioridades definidas.

La intención es que el documento esté a disposición de todos los sectores políticos y de las instituciones que puedan contribuir a conseguir los recursos, para que las obras necesarias para Salta puedan avanzar más allá de una gestión municipal.

De la reunión también participaron el presidente del Concejo Deliberante, Darío Madile; los secretarios municipales Gastón Viola y Martín Miranda, junto a otros funcionarios de las áreas de Obras Públicas y Protección Ciudadana. Por el ámbito académico y científico estuvieron los rectores de la UNSa, Miguel Nina, y de la UCASAL, Federico Colombo Speroni, además de representantes del INTA, COPAIPA y el Consejo Económico y Social de Salta.