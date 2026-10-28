Doce nuevos hospitales recibieron reconocimiento nacional por su compromiso con la calidad

El Ministerio de Salud Pública, a través de la Dirección General de Gestión de Calidad, informó que 12 nuevos hospitales con internación fueron reconocidos por el Ministerio de Salud de la Nación como “Hospitales Comprometidos con la Calidad”, tras cumplir con los estándares e indicadores establecidos en una evaluación nacional.

Los establecimientos distinguidos pertenecen tanto a la capital como al interior provincial y presentan diferentes niveles de complejidad.

Este reconocimiento se enmarca en las acciones de mejora continua que impulsa la cartera sanitaria mediante el Plan Provincial de Calidad en Salud, orientado a fortalecer los procesos asistenciales, la seguridad del paciente y la calidad de las prestaciones.

La directora general de Gestión de Calidad, Natalia Moreno, dijo que “desde el Ministerio acompañamos a los hospitales para que incorporen herramientas y desarrollen sus propios planes de calidad. Estas acciones tienen un impacto positivo en la comunidad, porque permiten mejorar la atención, fortalecer la seguridad de los pacientes y también la de los profesionales que trabajan en las instituciones”.

Los 12 establecimientos que recibieron la distinción nacional son:

Hospital San Roque, de Embarcación.

Hospital Melchora Figueroa de Cornejo, de Rosario de la Frontera.

Hospital Nuestra Señora del Rosario, de Cafayate.

Hospital Francisco Herrera, de Campo Quijano.

Hospital Señor del Milagro, de Salta.

Hospital Papa Francisco, de Salta.

Hospital Juan Domingo Perón, de Tartagal.

Hospital Nicolás Lozano, de La Merced.

Hospital Eva Perón, de Hipólito Yrigoyen.

Hospital de Nazareno.

Hospital de Santa Victoria Este.

Hospital Nuestra Señora del Valle, de Angastaco.

Estos se suman a otros cinco establecimientos que mantienen vigente su reconocimiento nacional hasta 2027: los hospitales San Bernardo, Público Materno Infantil y Arturo Oñativia, de la ciudad de Salta; Joaquín Castellanos, de General Güemes; y San Vicente de Paul, de Orán.

De esta manera, son 17 los hospitales públicos que cuentan con el reconocimiento nacional, lo que representa el 35% de los establecimientos de la provincia.

Moreno explicó, además, que la totalidad de los hospitales de nivel IV de complejidad y el 80% de los de nivel III cuentan con esta distinción. “Se trata de establecimientos con capacidad para brindar atención especializada y resolver patologías que requieren mayor complejidad asistencial”, afirmó.

Para acceder al reconocimiento nacional, los establecimientos deben cumplir con estándares vinculados a diferentes dimensiones de la calidad sanitaria, entre ellas la infraestructura, la organización de los servicios, la gestión de los recursos humanos, los procesos institucionales y la seguridad de los pacientes.

La evaluación no se limita a las condiciones edilicias, sino que también contempla el funcionamiento interno de los hospitales y la aplicación de protocolos destinados a prevenir errores y mejorar la atención.

Entre las prácticas que se promueven se encuentran la correcta identificación de los pacientes, los procedimientos seguros para la administración de medicamentos y la utilización de listas de verificación antes de las intervenciones quirúrgicas.

Estas herramientas permiten estandarizar procedimientos, reducir riesgos y fortalecer la organización del trabajo de los equipos de salud.

Un plan provincial para fortalecer la calidad sanitaria

Salta cuenta con su propio Plan Provincial de Calidad en Salud, que establece lineamientos para promover la mejora continua en los establecimientos públicos y fortalecer la seguridad en los procesos de atención.

Actualmente, el 85% de las instituciones sanitarias públicas de la provincia trabaja en la implementación de este plan, mediante la incorporación de herramientas de gestión, buenas prácticas y acciones de mejora adaptadas a las características de cada establecimiento.

En este marco, la evaluación nacional constituye una herramienta complementaria, alineada con los objetivos provinciales, que permite a los hospitales medir sus avances, identificar oportunidades de mejora y acceder a reconocimientos externos.

Moreno señaló que la distinción representa una etapa dentro de un proceso permanente de fortalecimiento institucional, por lo que los hospitales deben continuar desarrollando e implementando sus planes de mejora.

Asimismo, destacó que la participación de establecimientos de distintos puntos de la provincia contribuye al objetivo de avanzar hacia un sistema sanitario más equitativo, con acceso a servicios de calidad para toda la población, en consonancia con los lineamientos impulsados por el ministro de Salud Pública, Federico Mangione.