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Asumió María de los Desamparados Talens como nueva secretaria de Gestión Educativa

El acto fue presidido por el vicegobernador Antonio Marocco y contó con la presencia de la ministra Cristina Fiore Viñuales. Talens combina su experiencia como docente universitaria y su paso por diversos cargos de gestión estatal.

Salta Hoy

28 / 10 / 2026

 

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En un acto presidido por el vicegobernador de la Provincia, Antonio Marocco, María de los Desamparados Talens prestó juramento y asumió formalmente como secretaria de Gestión Educativa de la Provincia de Salta.

En este marco, la ministra de Educación, Cristina Fiore Viñuales, afirmó: "Es una persona de gran capacidad y fuerza de trabajo. Es abogada, profesora y cuenta con especializaciones, además de una trayectoria ampliamente comprobada en la administración pública".

Por su parte, Talens destacó: "Asumo con un gran compromiso la gestión en una de las áreas más importantes de la cartera educativa y de la estructura provincial, de donde dependen más de 450 mil estudiantes de todos los niveles y modalidades y más de 2500 ofertas educativas, lo que representa un gran impacto en la dinámica diaria de la sociedad. Mi forma de trabajar en toda mi carrera fue en equipo y esto será preponderante en un ámbito tan sensible para la comunidad y el futuro de Salta".

Su perfil combina el ámbito académico con la gestión estatal. En las aulas, se desempeña como docente en la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad Nacional de Salta (UNSa) y ejercía como vicerrectora de la Universidad Provincial de Tecnología y Oficios (UPATECO), sumado a su formación especializada en Análisis Institucional.
 
En el sector público local, Talens cuenta con un extenso recorrido tras haber ocupado cargos como jueza del Tribunal de Faltas de la Ciudad de Salta, directora general de Sumarios de la Municipalidad, asesora en el Concejo Deliberante capitalino y directora de la Comuna Regional Oeste.

Estuvieron presentes el coordinador administrativo de la Gobernación, Nicolás Demitrópulos; el secretario de Gestión de Recursos Humanos, Eilif Riise; además de secretarios, subsecretarios, directores de nivel y directores generales de la cartera educativa provincial.
 

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