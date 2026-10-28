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Conmemoraron el Día Provincial del Brigadista Forestal

Se realizó un acto junto a familiares de los brigadistas fallecidos al cumplirse 12 años de la tragedia en Guachipas. Destacaron el trabajo desarrollado durante el año en distintos puntos de la provincia y en otras jurisdicciones.

Salta Hoy

28 / 10 / 2026

 

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El ministro de Seguridad, Nicolás Avellaneda, acompañado por el secretario de Seguridad, Juan Ignacio Vílchez, el jefe y el subjefe de Policía, Walter Toledo y Guido Burgos, y el subsecretario de Defensa Civil, Gonzalo Rodríguez, encabezaron el acto por el Día Provincial del Brigadista Forestal, realizado en la rotonda donde se levanta el monumento "Valentía Eterna" en homenaje a los brigadistas forestales fallecidos en Guachipas y en La Caldera.

Durante la ceremonia, el ministro Avellaneda resaltó que su legado no se mide en palabras, sino en cada acción preventiva que se desarrolla para concientizar, en cada niño que mediante sus dibujos transmite lo importante que significa cuidar el medio ambiente y en cada persona que se capacita y se convierte en el transmisor de conocimientos.

Por su parte, el padre de Mauricio Valdez, Omar Valdez, expresó su agradecimiento a las familias, compañeros y autoridades por el homenaje para los cuatro integrantes de la Brigada Forestal que entregaron sus vidas en cumplimiento de su deber.

Para finalizar, se realizó la entrega de reconocimientos a los familiares que participaron del acto, a brigadistas que sobresalieron en actos de servicio y a las autoridades que colaboran permanentemente en el accionar de los equipos de la Subsecretaría de Defensa Civil.

El 28 de octubre de 2014, los brigadistas Víctor Humberto Ferreyra, Mauricio Valdez, Matías Daniel Vilte y Martín Albarracín perdieron la vida en un incendio forestal en el cerro El Acheral, departamento Guachipas.

En la misma fecha, dos años después, en el marco de las operaciones aéreas que se realizaban sobre uno de los cerros de La Caldera, un avión hidrante piloteado por el piloto Alejandro Kropilnicki perdió altura y se estrelló en una ladera cercana.

En este marco, se estableció la fecha del 28 de octubre como Día Provincial de Brigadista Forestal mediante la Ley Provincial 8492, sancionada en abril de 2025.

Participaron del acto el diputado provincial Luis Mendaña, el director general de Defensa Civil, Matías Garrone, el coordinador del NOA del Servicio Nacional de Manejo de Fuego. Lautaro Vázquez, el director de Bomberos de la Policía, Waldo Mercado, jefes de cuarteles de Bomberos Voluntarios, representantes de la Municipalidad de Salta, de organizaciones de rescate, invitados especiales, entre otros.

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