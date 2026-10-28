El Gobierno realizará una nueva jornada de “Estado Presente” en el barrio Castañares

El Gobierno de la Provincia de Salta, a través del Ministerio de Gobierno y Justicia, llevará adelante una nueva jornada del programa “Estado Presente”, una iniciativa que busca acercar servicios, trámites y asesoramiento a los vecinos, facilitando el acceso a diferentes organismos públicos en sus propias comunidades.

La actividad tendrá lugar el sábado 31 de octubre, de 9 a 13, en el Club República de Campo Castañares, ubicado en la intersección de avenida Dr. Humberto Cánepa y avenida Padre Rafael Anduaga. Durante la jornada, los asistentes podrán realizar consultas y recibir atención de distintas áreas del Estado.

El operativo contará con la participación del Registro Civil, que brindará atención sobre trámites y consultas; Tarjeta Joven, con información para acceder al programa; Personería Jurídica, con orientación sobre gestiones administrativas; y Participación Ciudadana, que ofrecerá información y atención sobre el programa “Anafe en Casa”.

Además, el Ministerio de Salud Pública, acercará una amplia oferta de servicios gratuitos para el cuidado integral de la comunidad. Durante las jornadas, los vecinos podrán acceder a la aplicación de vacunas del Calendario Nacional, realizarse el test para detectar el riesgo de diabetes y recibir asesoramiento nutricional, materno-infantil y de atención primaria. Además, se brindará consejería en salud sexual, adolescencia y prevención de VIH, incluyendo la gestión de turnos programados para estudios de Papanicolaou (PAP) según la disponibilidad, facilitando así el acceso directo a controles preventivos y la promoción de hábitos saludables en cada barrio.

Asimismo, se brindará asesoramiento jurídico gratuito, orientación en materia de derechos y atención a personas en situación de atención prioritaria. También habrá asesoramiento gratuito sobre trámites previsionales, facilitando el acceso a información y orientación para quienes necesiten realizar estas gestiones.

Por otra parte, el Centro Regional de Hemoterapia estará presente con una colecta de sangre, promoviendo la donación voluntaria y la participación solidaria de la comunidad. También, se desarrollarán propuestas recreativas, entre ellas un torneo de penales, con el objetivo de promover la participación de las familias y generar un espacio de encuentro entre los vecinos.

A través de esta iniciativa, el Gobierno provincial busca fortalecer el trabajo territorial y facilitar el acceso de los ciudadanos a los servicios públicos, mediante la articulación de diferentes áreas del Estado en jornadas de atención directa.