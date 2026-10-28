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Lula criticó la salida de Flávio Bolsonaro y recordó su paso por prisión

El presidente reelecto de Brasil festejó sus 81 años y lamentó la fuga de su rival político dos días después del balotaje.

Mundo

28 / 10 / 2026

 

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El reelecto presidente brasileño, Luiz Lula da Silva, calificó de “vergonzoso” el escape de su rival en las elecciones, Flávio Bolsonaro, acosado por varias causas judiciales.

“Quien no debe, no teme. Quien sale escondido de su país, debe alguna cosa. Ese acto de salir de Brasil es vergonzoso”, dijo Lula, quien pasó 580 días preso en una causa por corrupción hasta que fue absuelto por la justicia.

Lula habló sobre el excandidato del Partido Liberal (PL) mientras festejaba su cumpleaños 81 en su residencia de Brasilia.

“Lamento que haya salido de Brasil. Podría haberse quedado para probar que las acusaciones no son verdaderas”, dijo.

Tras afirmar que carece de “informaciones precisas”, Lula afirmó: “Tuve muchas invitaciones para salir de Brasil. Tuve muchas invitaciones para ir a embajadas. Decidí quedarme en Brasil y entregarme a la Policía Federal porque quería desenmascarar a mis acusadores y probar mi inocencia. Y estoy aquí, siendo reelecto a un nuevo mandato”, comentó, al recordar su etapa en prisión en el marco de la operación Lava Jato.

“Flávio Bolsonaro fue la figura más mentirosa que yo vi en el planeta Tierra, no tiene ningún compromiso con la verdad. Es impresionante su desfachatez. La familia Bolsonaro es así. Brasil es su segunda patria. Su primera patria es lamer las botas de Estados Unidos”, dijo.

La promesa de Lula en 81 cumpleaños

Poco antes, Lula prometió trabajar “24 horas al día” por Brasil, tras su histórica reelección en el balotaje del domingo.

“Quiero asumir un compromiso: voy a hacer el mejor mandato que un presidente haya hecho en la historia de este país”, dijo Lula en un video en Instagram con su voz en off titulado “81 años de gratitud con Dios y el pueblo brasileño”.

Además, afirmó: “Voy a dedicar 24 horas al día para hacer de este país el país que todo el mundo sueña”.

Lula presume de tener un buen estado físico. Luego de haber pasado por un cáncer de piel suele usar un sombrero sobre su ralo cabello gris.

El Partido de los Trabajadores convocó a los “lulistas” a festejar su cumpleaños este martes frente a su residencia presidencial en Brasilia.

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