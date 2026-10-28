Desde EEUU, Flávio Bolsonaro se proclama presidente electo de Brasil y agradece a Milei

El senador brasileño Flávio Bolsonaro confirmó este miércoles 28 de octubre que se encuentra en Estados Unidos junto a su familia, luego de varios días de incertidumbre sobre su paradero y las circunstancias en las que abandonó Brasil tras perder las elecciones presidenciales frente a Luiz Inácio Lula da Silva. En un comunicado difundido públicamente, el hijo del expresidente Jair Bolsonaro agradeció especialmente a Javier Milei y Donald Trump por el apoyo recibido y rechazó las versiones que describen su salida del país como una fuga.

El pronunciamiento se produjo después de que distintos medios internacionales informaran sobre su viaje hacia Estados Unidos y surgieran versiones sobre un presunto paso por Argentina. En particular, las sospechas se concentraron en el aeropuerto de Puerto Iguazú, en Misiones, desde donde un avión privado despegó durante la madrugada del miércoles con rumbo al exterior.

La principal novedad del comunicado es que Bolsonaro reconoce que se encuentra en territorio estadounidense con su familia, aunque evita brindar detalles sobre el itinerario que utilizó para abandonar Brasil, los medios de transporte empleados o su eventual ingreso a la Argentina.

En el comienzo del documento, el senador se dirige al pueblo brasileño y a la comunidad internacional, presentándose como el verdadero presidente de Brasil, pese a que los resultados electorales dieron la victoria a Lula da Silva.

El agradecimiento de Flávio Bolsonaro a Javier Milei y Donald Trump

Uno de los pasajes más destacados del comunicado está dedicado al presidente argentino Javier Milei, a quien Bolsonaro menciona antes de agradecer al mandatario estadounidense Donald Trump.

"Antes que nada, quería agradecer al presidente Milei por su coraje, sentido de justicia y legalidad; al presidente Trump y al maravilloso pueblo estadounidense por recibirme", expresó el senador, según la traducción de su declaración original en portugués.

Bolsonaro también elogió a Estados Unidos y destacó las coincidencias ideológicas que, según su visión, comparte con el actual Gobierno norteamericano.

"Esta es una tierra de libertades y de hermanos que comparten los mismos valores de las buenas personas de mi país. El presidente Trump es un gran defensor de la libertad de expresión", sostuvo.

La mención a Javier Milei adquiere especial relevancia por las versiones que vincularon la salida de Bolsonaro con un posible traslado a través de territorio argentino. Sin embargo, el dirigente no explicó en su comunicado cuál fue la participación del presidente argentino ni si recibió algún tipo de asistencia para ingresar o trasladarse por el país.

Tampoco confirmó que haya utilizado el aeropuerto de Puerto Iguazú, desde donde partió durante la madrugada un avión privado que distintos medios relacionaron con su viaje hacia Estados Unidos.

"No huí de Brasil": Bolsonaro rechazó las versiones sobre su fuga

En otro de los tramos centrales del documento, Flávio Bolsonaro respondió a las informaciones que describieron su salida de Brasil como una fuga, luego de que la Justicia le ordenara entregar sus pasaportes.

"Quiero dejar claro: no huí de Brasil, salí por Brasil", afirmó el senador.

A continuación, sostuvo que su decisión estuvo relacionada con lo que considera una persecución política contra él y su familia, y aseguró que su intención es continuar ejerciendo un papel de liderazgo desde el exterior.

"No era mi intención dejar mi patria, pero sé exactamente adónde conduce esto. Es el manual clásico de cualquier golpe de Estado", expresó.

El dirigente también rechazó las acusaciones judiciales en su contra y aseguró que no existe una orden de detención vigente.

"Quiero dejar claro: no existe ninguna orden de prisión contra mí, porque no cometí ningún delito", manifestó.

Bolsonaro calificó las actuaciones judiciales como una persecución políticamente motivada y cuestionó duramente a los integrantes del Supremo Tribunal Federal de Brasil.

Sus afirmaciones representan la posición del senador frente a las investigaciones y decisiones judiciales. El comunicado, por sí solo, no acredita que las actuaciones de la Justicia respondan a una persecución política.

Confirmó que su familia se encuentra a salvo en Estados Unidos

El senador también explicó que decidió trasladarse con su familia a Estados Unidos porque considera que ya no cuenta con garantías judiciales suficientes en Brasil.

"Ante la instrumentalización política de la Justicia en Brasil, traje a mi familia a Estados Unidos, donde estamos seguros", expresó.

En ese mismo párrafo volvió a agradecer al Gobierno norteamericano por haberlos recibido.

"Agradezco, una vez más, al presidente Trump y al Gobierno estadounidense por recibirnos y brindarnos la seguridad jurídica que ya no tenemos en Brasil", agregó.

El pronunciamiento se conoce después de que el Departamento de Estado de Estados Unidos confirmara que otorgaría visas a Flávio Bolsonaro y a su familia para permitirles ingresar al país.

Sin embargo, el comunicado no precisa bajo qué condición migratoria permanecen en territorio estadounidense ni confirma que hayan recibido asilo político.

Desconoció la victoria de Lula y denunció un supuesto fraude electoral

Otro de los ejes del documento está relacionado con las elecciones presidenciales del domingo 25 de octubre, en las que Lula da Silva derrotó a Flávio Bolsonaro en la segunda vuelta.

El senador rechazó el resultado y sostuvo que durante la votación se produjeron irregularidades que, según su interpretación, habrían alterado el desarrollo de los comicios.

"En la noche del domingo vi, estupefacto, cómo se concretaba un fraude electoral delante de mis ojos", afirmó.

Bolsonaro cuestionó decisiones vinculadas con la extensión del horario de votación y sostuvo que existieron diferencias en las condiciones en las que sufragaron los electores.

También acusó a las autoridades electorales y judiciales de favorecer la reelección de Lula, al tiempo que reclamó la anulación de los resultados.

En uno de los pasajes más contundentes, se presentó como presidente electo y afirmó que continuará encabezando la oposición brasileña desde el exterior.

"Quiero decir, no solo a mis 60 millones de electores, sino al pueblo brasileño, que soy el presidente electo", sostuvo.

Se trata de acusaciones formuladas por Bolsonaro que no están demostradas en el documento. Su desconocimiento del resultado electoral no modifica por sí mismo la proclamación oficial de Lula como ganador de las elecciones.

El misterio sobre su posible paso por Argentina

El comunicado también se conoce en medio de las investigaciones periodísticas sobre la ruta que habría utilizado el senador para salir de Brasil y llegar a Estados Unidos.

Durante el martes circularon versiones que señalaban que Bolsonaro ya se encontraba rumbo a territorio norteamericano, mientras otros medios informaban sobre un posible traslado a través de Argentina.

Las sospechas se concentraron en Puerto Iguazú, donde permanecía un avión privado Gulfstream G400, matrícula LV-JQW, perteneciente a la empresa Baires Fly.

Durante la noche del martes, un equipo periodístico de TN registró el ingreso al aeropuerto misionero de una combi gris con patente brasileña y vidrios polarizados. El vehículo, identificado con la inscripción "Iguaçu Dallas Travel LTDA.", fue escoltado por un patrullero de la Policía de Seguridad Aeroportuaria hasta el sector de aviación.

Según informó ese medio, la combi transportaba a varias personas, aunque sus periodistas no pudieron establecer si alguna de ellas estaba vinculada con Flávio Bolsonaro.

Posteriormente, a las 00.21 del miércoles 28 de octubre, el Gulfstream G400 despegó desde Puerto Iguazú. Su movimiento quedó registrado en la plataforma Flightradar24, que mostró a la aeronave sobrevolando territorio paraguayo poco después de abandonar Misiones.

Infobae publicó que Bolsonaro y su familia viajaban a bordo del avión y que la aeronave tenía prevista una escala en Guayaquil, Ecuador, antes de continuar hacia Estados Unidos.

Sin embargo, hasta el momento no existe una confirmación oficial argentina sobre la presencia del senador entre los pasajeros ni sobre su eventual ingreso al país.

Durante la jornada del martes, la Dirección Nacional de Migraciones había informado que no registraba ningún movimiento de ingreso de Bolsonaro a territorio argentino. Esa comunicación fue difundida antes de los movimientos nocturnos que posteriormente se conocieron en el aeropuerto de Puerto Iguazú.

La nueva declaración del senador confirma su presencia en Estados Unidos, pero no permite establecer cómo llegó hasta allí. Tampoco explica el agradecimiento dirigido a Javier Milei ni aclara si el Gobierno argentino tuvo alguna participación en su traslado.

Bolsonaro aseguró que continuará su actividad política desde el exterior

Hacia el final de su pronunciamiento, Flávio Bolsonaro sostuvo que continuará desarrollando su actividad política desde Estados Unidos y que no abandonará a quienes lo acompañaron durante la campaña presidencial.

El senador comparó su situación con la de distintos dirigentes políticos que desarrollaron actividades desde el exilio y mencionó, entre otros, a Rui Barbosa, Charles de Gaulle, José Martí y referentes de la oposición venezolana.

También dirigió un mensaje a legisladores, gobernadores y dirigentes aliados en Brasil, a quienes aseguró que continuará representando políticamente desde el exterior.

En su comunicado, afirmó que buscará mantener el liderazgo opositor y cuestionó nuevamente el funcionamiento de las instituciones brasileñas.

El pronunciamiento constituye la primera explicación pública del senador sobre su presencia en Estados Unidos, después de las versiones que circularon durante las últimas horas acerca de su fuga.

No obstante, deja sin respuesta uno de los principales interrogantes del caso: qué recorrido utilizó para abandonar Brasil y si efectivamente pasó por Argentina, como señalaron distintas publicaciones periodísticas.

Mientras esas circunstancias continúan sin una confirmación oficial argentina, Bolsonaro reconoció que se encuentra en Estados Unidos, agradeció a Milei y Trump y dejó en claro que no considera su salida del país como una fuga.

La carta completa de Flávio Bolsonaro

Me dirijo al pueblo brasileño y a la comunidad internacional como el verdadero presidente de Brasil

Antes que nada, quisiera agradecer al presidente Milei por su valentía, sentido de justicia y legalidad; al presidente Trump y al maravilloso pueblo estadounidense por recibirme. Esta es una tierra de libertades y de hermanos que comparten los mismos valores que las buenas personas de mi país. El presidente Trump es un gran defensor de la libertad de expresión.

La noche del domingo presencié, estupefacto, cómo se concretaba un fraude electoral ante mis propios ojos. La actuación ilegítima e ilegal del exabogado de Lula permitió que se concretara una imposibilidad matemática y que Lula sumara más de 10 millones de votos entre la primera y la segunda vuelta.

Una decisión del Supremo Tribunal Federal (STF), tomada por encima de las competencias del Tribunal Superior Electoral (TSE), extendió la votación al caer la noche, y la orden solo llegó después de finalizado el horario legal, cuando las urnas ya estaban cerradas. Los electores quedaron sometidos a reglas diferentes.

Hasta ahora, el TSE se ha limitado a defender la prórroga del horario y no ha dado siquiera una única respuesta creíble. Y las nulidades no son el único problema. A lo largo de toda la campaña hubo abuso del poder político y económico y utilización de la maquinaria pública en favor de la reelección. Son hechos graves, expresamente prohibidos por la ley, que justifican la anulación de la fórmula Lula-Alckmin.

La respuesta del régimen a mi cuestionamiento llegó rápidamente. Como en un plan previamente elaborado, siete minutos después de ese repugnante fraude electoral, el juez, implicado en un enorme escándalo de corrupción, mencionado directamente en la investigación que utilizó para intentar secuestrar mis pasaportes, y que muy probablemente estaría preso si ellos no hubieran impedido mi asunción al cargo, puso en marcha la maquinaria de persecución política del régimen.

Al estar impedido desde el origen y ser completamente sospechoso para iniciar cualquier procedimiento judicial en mi contra, su mera participación en actos procesales demuestra la magnitud de la arbitrariedad y la ilegalidad en curso.

No era mi intención abandonar mi patria, pero sé exactamente adónde conduce esto. Este es el manual clásico de cualquier golpe de Estado.

La persecución política que comenzó con mi padre, el expresidente Jair Bolsonaro, y se extendió a miles de otros brasileños patriotas comunes e incluso a ciudadanos estadounidenses, tiene un único objetivo: silenciar a cualquier persona que no esté de acuerdo con el régimen de excepción instaurado en Brasil, mediante una Corte Suprema controlada por la organización criminal petista.

Para dejarlo claro, no existe ninguna orden de prisión en mi contra, porque no cometí ningún delito. Lo que existe es una caza de brujas políticamente motivada, que pretendía convertirme en rehén y objeto de chantaje para proteger a los jueces corruptos de la Corte Suprema de un juicio político.

Este es el itinerario de la persecución: incautación del pasaporte, tobillera electrónica, censura, arresto domiciliario, juicio de fachada y, finalmente, condena política.

No voy a someter a mi familia a eso y mi país no merece pasar nuevamente por esta vergüenza internacional. Ante la instrumentalización política de la Justicia en Brasil, traje a mi familia a Estados Unidos, donde estamos a salvo.

Agradezco, una vez más, al presidente Trump y al Gobierno estadounidense por recibirnos y brindarnos la seguridad jurídica que ya no tenemos en Brasil.

Quiero dejar claro: no huí de Brasil, salí por Brasil, salí de un régimen de excepción para poder ser el líder que mi pueblo merece, porque, callado, preso y censurado, como está mi padre, yo no podría ejercer ese liderazgo y quedaríamos entregados al teatro institucional de una oposición castrada y controlada por una Corte Suprema repleta de servidores del régimen.

No soy el primero que tiene que luchar por su propio país lejos de él. Rui Barbosa se exilió para enfrentar la arbitrariedad de Floriano Peixoto y desde allí continuó defendiendo la ley y la libertad.

Charles de Gaulle lideró la Francia Libre desde Londres, condenado a muerte por el régimen de Vichy, y regresó para liberar a su país.

José Martí organizó la lucha por la independencia de Cuba desde Nueva York.

En Venezuela, Juan Guaidó y Edmundo González tuvieron que abandonar el país para enfrentar la dictadura chavista, y María Corina Machado, aun perseguida, se negó a legitimar el fraude y se convirtió en un símbolo mundial de la resistencia democrática.

Todos ellos fueron tratados como criminales por los regímenes a los que se enfrentaban. La historia los llamó de otra manera.

Este es apenas el comienzo de nuestra lucha por la democracia, los derechos humanos y la libertad en Brasil.

Quiero decir, no solo a mis 60 millones de electores, sino al pueblo brasileño, que soy el presidente electo y que los criminales que robaron las elecciones de Brasil forman parte de una organización criminal que implantó una tiranía.

Ustedes, que anhelan un cambio, no los abandonaré. Seré la voz y el liderazgo libre de nuestra nación.

A las instituciones brasileñas les hago un llamado: esta locura tiene que terminar.

Brasil vive hoy un caos jurídico, de corrupción y de persecución política, en el que la oposición tiene miedo de hablar y la familia de un expresidente es tratada como enemiga del Estado.

Ninguna nación puede vivir en paz o prosperar de esa manera. Todavía estamos a tiempo de restablecer el equilibrio entre los poderes y devolverles a los brasileños la confianza que perdieron.

A la comunidad internacional le pido: no normalicen lo que está ocurriendo en Brasil. Lo que sucede hoy en mi país no es normal y no puede ser tratado como normal.

A los senadores, diputados y gobernadores a quienes ayudé a elegir, y en especial a mi candidato a la presidencia del Senado, Rogério Marinho: sé que hoy ustedes no tienen la libertad necesaria para ejercer plenamente la actividad política.

Por eso, lideraré la oposición desde aquí. Diré lo que ustedes, allí, no pueden decir y asumiré los riesgos que ustedes no pueden correr.

Y a vos, que votaste por mí y soñás con un cambio: no estamos derrotados y no estamos solos. Este es apenas el comienzo de nuestra lucha por la democracia, los derechos humanos y la libertad en Brasil.

En los próximos días, me dirigiré regularmente al pueblo brasileño y presentaremos una estrategia para movilizar a la oposición y el inmenso apoyo popular que tenemos, por todos los medios pacíficos y legítimos, para impedir que Lula consolide un régimen dictatorial en Brasil.

Les pido a cada uno que se mantenga firme y que nunca desista.

Salí de Brasil, pero no abandoné a los brasileños. Esta lucha no terminó el 25 de octubre. Solo terminará cuando Brasil vuelva a ser un país libre. Y ese día llegará.

Que Dios bendiga a Brasil.

Flávio Bolsonaro