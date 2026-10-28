Milei inauguró una planta de litio en Catamarca y evitó hablar de Bolsonaro y Brasil

El presidente Javier Milei encabezó este miércoles 28 de octubre la inauguración de una nueva planta de producción de carbonato de litio de la compañía Río Tinto, ubicada en el Salar del Hombre Muerto, en la puna catamarqueña. Durante su intervención, el mandatario destacó el crecimiento de las inversiones mineras y defendió las políticas económicas de su Gobierno, pero evitó referirse a Bolsonaro y a Brasil, dos temas que quedaron fuera de su discurso.

La actividad se desarrolló en el marco de la expansión de los proyectos mineros Fénix 1B y Sal de Vida, que representan una inversión de casi 1.400 millones de dólares y permitirán incorporar una producción adicional de 25 mil toneladas anuales de carbonato de litio en Catamarca.

Milei aprovechó la inauguración para reivindicar el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y sostuvo que “el verdadero federalismo y la verdadera inclusión” se alcanzan cuando la actividad económica se articula con el sector privado como protagonista.

La presentación se produjo en medio de la repercusión política por la salida de Flávio Bolsonaro de Brasil hacia Estados Unidos, con un paso por la Argentina, y después de la reelección de Luiz Inácio Lula da Silva. Sin embargo, Milei no hizo comentarios sobre ninguno de los dos acontecimientos y centró sus declaraciones en los beneficios del régimen de inversiones y la actividad minera.

Del acto participaron el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil; la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el ministro de Economía, Luis Caputo; el secretario de Energía y Minería, Daniel González; el director ejecutivo de Río Tinto, Simón Trott, y el gerente general de la compañía en Argentina, Ignacio Costa.

En su discurso, el Presidente destacó que los proyectos Fénix 1B y Sal de Vida comenzaron a producir durante el segundo trimestre de este año, antes de los plazos inicialmente previstos.

“Durante demasiado tiempo estos proyectos se retrasaban indefinidamente o no se hacían, pero ahora podemos ver que gracias al cambio de modelo las obras se adelantan para producir y generar riqueza cuanto antes”, expresó.

También calificó la expansión del proyecto Fénix como un hito histórico y sostuvo que su concreción fue posible porque la Argentina volvió a ofrecer incentivos para la explotación de recursos estratégicos.

“El mismo salar, el mismo litio y el mismo talento humano pueden estar estancados o pueden convertirse en un yacimiento extremadamente productivo: todo depende de las reglas que se pongan”, afirmó.

El mandatario también destacó la decisión de Río Tinto de ampliar sus operaciones en el país. Según explicó, una vez finalizado el proyecto Rincón, la capacidad de producción de la compañía en Argentina alcanzará las 160 mil toneladas anuales.

“Es un orgullo que una empresa de semejante envergadura vuelva a ver a nuestro país como un socio confiable y vuelva a invertir en nuestra tierra, validando las decisiones que tomamos en estos últimos años”, manifestó.

En relación con el RIGI, Milei aseguró que existen 29 proyectos aprobados por casi 80 mil millones de dólares de inversión y otros 130 mil millones de dólares pendientes de aprobación.

De acuerdo con los números expuestos por el Presidente, 13 de los proyectos aprobados corresponden a la minería, por un monto de 28 mil millones de dólares. Cinco de esas iniciativas se encuentran en Catamarca y, según señaló, generan más de 19 mil puestos de trabajo.

“El RIGI es sinónimo de estabilidad fiscal, aduanera y cambiaria y de seguridad jurídica para el que arriesga su capital”, sostuvo.

Otro de los puntos que destacó fue la participación de proveedores nacionales en los emprendimientos mineros. Según precisó, el proyecto Fénix 1B adjudicó contratos por 310 millones de dólares a proveedores argentinos, de los cuales 153 millones correspondieron a empresas catamarqueñas.

Además, detalló que, de los 413 proveedores vinculados con el proyecto, 411 son argentinos.

Durante otro tramo de su intervención, cuestionó las regulaciones estatales que, a su entender, dificultan la llegada de inversiones y defendió el papel de las provincias en el aprovechamiento de sus recursos naturales.

“Ahora las provincias, que son las dueñas de sus recursos, tienen más herramientas para decidir cómo desarrollarlos, entendiendo que cuidar el medio ambiente y producir no son contradictorios. De hecho, se complementan”, señaló.

El Presidente también hizo referencia a la importancia internacional del litio y a los acuerdos impulsados por su administración para fortalecer la participación argentina en el mercado de minerales críticos.

En ese sentido, mencionó la firma de un memorándum con Estados Unidos y la adhesión a Pax Sílica, iniciativas que vinculó con el objetivo de atraer inversiones y garantizar el abastecimiento de minerales estratégicos.

“Argentina va camino a convertirse en un actor cada vez más relevante a nivel global en el sector, y nuestro trabajo consiste en acelerar los procesos para que eso ocurra”, concluyó.

Antes de pronunciar su discurso, Milei recorrió las instalaciones de producción de carbonato de litio acompañado por funcionarios nacionales, autoridades provinciales y representantes de Río Tinto.

Tras finalizar sus actividades en Catamarca, el Presidente se trasladó al aeropuerto de Salta, donde realizó una escala para cambiar de aeronave y continuar su viaje de regreso a Buenos Aires

