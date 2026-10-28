Corrientes: encontraron sin vida a Nancy Godoy, la docente que estaba desaparecida

Nancy Godoy, la docente de 51 años que estaba desaparecida desde principios de octubre en la provincia de Corrientes, fue encontrada sin vida este miércoles.

Según informaron fuentes judiciales, el cuerpo fue hallado sumergido en un malezal de difícil acceso, en la estancia El Curupí, en la zona de Esquina, donde se concentraban los operativos de búsqueda.

A unos cinco metros del lugar donde fue encontrado el cadáver, los investigadores hallaron un bolso que será sometido a análisis para determinar si puede aportar información relevante a la causa.

Las pruebas que se incorporaron a la investigación

En el marco de la investigación, la Policía de Corrientes había encontrado ropa quemada en la tapera donde vivía el capataz Ireneo Zarza.

Tras ese descubrimiento, se llevaron adelante las pericias correspondientes con el objetivo de obtener elementos que permitan reconstruir lo ocurrido y avanzar para poder aclarar el caso.

Varios detenidos por el caso

Por la desaparición y muerte de la docente, se encuentran detenidos Ireneo Zarza, Dionisio Sandoval y Nahuel Rojas, quienes están imputados por el delito de femicidio. Según la información disponible, a Zarza y Sandoval se les dictó prisión preventiva sin plazo.

Además, Rosa Leguizamón está imputada por homicidio simple, mientras que Ezequiel Bordón fue señalado por falso testimonio.