Bullrich reconoció el triunfo de Lula y cuestiona el avance judicial sobre Bolsonaro

La senadora y jefa de la bancada libertaria, Patricia Bullrich, se distanció del silencio de Javier Milei y afirmó que la voluntad electoral de la gente debe respetarse ante la reelección de Luiz Inácio "Lula" da Silva.

"La gente decide en las urnas y su voluntad se respeta. Ese es el principio fundamental de toda democracia", marcó la ex ministra de Seguridad en su cuenta de la red social X y expusó una vez más sus diferencias con la gestión nacional actual.

"Tenemos profundas diferencias políticas con el nuevo gobierno de Brasil, pero nuestros países comparten una historia, intereses estratégicos y enormes oportunidades de cooperación", señaló.

En cuanto a Flávio Bolsonaro, que tras perder la elección presidencial contra Lula, se fue de Brasil rumbo a Estados Unidos con su familia, precisó: "Hizo una enorme elección, quiero hacer una reflexión sobre la calidad de la democracia. Es importante que la democracia no sea binaria: el que gana gobierna y el que pierde va a la cárcel".

"La utilización de una Justicia no imparcial como instrumento para eliminar a la oposición es una herramienta de poder que nunca puede ser el camino de una democracia", concluyó.