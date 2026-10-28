Nicolás Ramírez dirigirá el Superclásico entre Boca y River

 imagen

EN VIVO 01:00 a 4:00 HRS

Música Programada

PROX. 04:00 a 5:00 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 05:00 a 5:30 HRS

 

Hermandad Tibetana

Un espacio de la Organización Internacional Katmandú.

PROX. 05:30 a 6:00 HRS

 

Nuevo Milenio

Nuevo Milenio

PROX. 06:00 a 6:30 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 8:00 HRS

 

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

PROX. 08:00 a 9:00 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 13:00 HRS

 

La Mañana de Radio Salta

Un programa con la más amplia cobertura para mantenerte bien informado. Todas las novedades que te interesan en la voz de un equipo profesional de excelencia. 

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

Cartas Sin Marcar

Un programa que analiza toda la información sobre la política que define el día a día, la economía que mueve los bolsillo, entrevistas a referentes sociales que nos une como comunidad, entre muchos temas que vamos a barajar. 

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 00:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

Toda la programación

Nicolás Ramírez dirigirá el Superclásico entre Boca y River

El partido se jugará este domingo a las 15 en La Bombonera y podría definir el campeonato para Boca.

Deportes

28 / 10 / 2026

 

VER GALERÍA

 

La Liga Profesional del Fútbol (LPF) confirmó este martes que Nicolás Ramírez será el árbitro del Superclásico que disputarán Boca y River el próximo domingo a partir de las 15 en el Estadio Alberto J. Armando, más conocido como "La Bombonera".

Se tratará de su cuarta vez a cargo de dirigir el partido más importante del fútbol argentino, con dos triunfos para el “Millonario” y una victoria del club azul y oro.

Además, será un Superclásico que puede definir el campeonato, ya que en caso de que Boca gane y se le den algunos resultados, aseguraría el primer lugar de la tabla anual y se coronaría campeón de liga.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, se tratará de su cuarta vez a cargo de dirigir el partido más importante del fútbol argentino, con dos triunfos para el “Millonario” y una victoria del club azul y oro.

Boca podría ser campeón

Además, será un Superclásico que puede definir el campeonato, ya que en caso de que Boca gane y se le den algunos resultados, aseguraría el primer lugar de la tabla anual y se coronaría campeón de liga.

En un Superclásico que será fundamental para las pretensiones de ambos clubes, Boca y River ya conocen al encargado de impartir justicia en su próximo cruce: Nicolás Ramírez.

El juez de 39 años que está en la máxima categoría del fútbol argentino desde 2018 se hará cargo de su cuarto partido enfrentamiento entre estos rivales, a quienes dirigió por primera vez en 2024, un año después de obtener la licencia FIFA.

Los superclásicos de Ramírez

Su primer Superclásico fue en la Liga Profesional 2024, con un triunfo por 1-0 del “Millonario” con gol de Manuel Lanzini, en el que se dio su única expulsión en este tipo de partidos, al defensor Cristian Lema.

Además, en un momento en el que era considerado uno de los mejores árbitros del país y se erigía para ser convocado al Mundial norteamericano, al que finalmente no fue, Ramírez dirigió los dos clásicos de 2025: el 2-1 en el Monumental con el recordado tiro libre de Franco Mastantuono y el triunfo por 2-0 de Boca, con una tarde heroica de Exequiel “Changuito” Zeballos y el tanto de Merentiel.

En un partido en el que Boca puede llegar a ser campeón de liga y River se juega la clasificación a la próxima Copa Libertadores, Ramírez dirigirá por decimoquinta vez al “Xeneize”, con siete triunfos, dos empates y cinco derrotas, y por vigesimosegunda al equipo de Ponzio, con 11 victorias, 3 igualdades y 7 caídas.

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO