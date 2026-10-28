Nicolás Ramírez dirigirá el Superclásico entre Boca y River

La Liga Profesional del Fútbol (LPF) confirmó este martes que Nicolás Ramírez será el árbitro del Superclásico que disputarán Boca y River el próximo domingo a partir de las 15 en el Estadio Alberto J. Armando, más conocido como "La Bombonera".

Se tratará de su cuarta vez a cargo de dirigir el partido más importante del fútbol argentino, con dos triunfos para el “Millonario” y una victoria del club azul y oro.

Además, será un Superclásico que puede definir el campeonato, ya que en caso de que Boca gane y se le den algunos resultados, aseguraría el primer lugar de la tabla anual y se coronaría campeón de liga.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, se tratará de su cuarta vez a cargo de dirigir el partido más importante del fútbol argentino, con dos triunfos para el “Millonario” y una victoria del club azul y oro.

Boca podría ser campeón

Además, será un Superclásico que puede definir el campeonato, ya que en caso de que Boca gane y se le den algunos resultados, aseguraría el primer lugar de la tabla anual y se coronaría campeón de liga.

En un Superclásico que será fundamental para las pretensiones de ambos clubes, Boca y River ya conocen al encargado de impartir justicia en su próximo cruce: Nicolás Ramírez.

El juez de 39 años que está en la máxima categoría del fútbol argentino desde 2018 se hará cargo de su cuarto partido enfrentamiento entre estos rivales, a quienes dirigió por primera vez en 2024, un año después de obtener la licencia FIFA.

Los superclásicos de Ramírez

Su primer Superclásico fue en la Liga Profesional 2024, con un triunfo por 1-0 del “Millonario” con gol de Manuel Lanzini, en el que se dio su única expulsión en este tipo de partidos, al defensor Cristian Lema.

Además, en un momento en el que era considerado uno de los mejores árbitros del país y se erigía para ser convocado al Mundial norteamericano, al que finalmente no fue, Ramírez dirigió los dos clásicos de 2025: el 2-1 en el Monumental con el recordado tiro libre de Franco Mastantuono y el triunfo por 2-0 de Boca, con una tarde heroica de Exequiel “Changuito” Zeballos y el tanto de Merentiel.

En un partido en el que Boca puede llegar a ser campeón de liga y River se juega la clasificación a la próxima Copa Libertadores, Ramírez dirigirá por decimoquinta vez al “Xeneize”, con siete triunfos, dos empates y cinco derrotas, y por vigesimosegunda al equipo de Ponzio, con 11 victorias, 3 igualdades y 7 caídas.