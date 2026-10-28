Casinos ilegales: Condenaron a once acusados

La fiscal penal interina de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, llevó adelante la investigación que culminó con la condena de once personas por el delito de explotación y organización de juegos de azar ilegales.

A partir de las pruebas reunidas, la Fiscalía impulsó acuerdos de juicio abreviado pleno, que fueron homologados por el juez José Riera, del Colegio de Jueces, y permitieron establecer penas de dos y tres años de prisión de ejecución condicional, según el grado de responsabilidad de cada acusado.

La resolución se produjo luego de que los acusados reconocieran los hechos atribuidos, aceptaran su responsabilidad penal y prestaran conformidad con las penas acordadas entre el Ministerio Público Fiscal y sus respectivas defensas técnicas.

El magistrado interviniente del Juzgado de Garantías de Séptima Nominación homologó los acuerdos e impuso penas de tres años de prisión de ejecución condicional a María Julieta Furquin, Cintia Verónica Gualtiere, Roberto Miguel San Martín y Tomás Nahuel San Martín, considerados coautores del delito.

Por su parte, Mariela Andrea Mollo, Walter Marcelo Lobo, Andrea Celeste Verón, Juan José Carrasco, Lucas Nicolás Galván, Adolfo Ignacio Rodríguez y Constanza María Di Leandro fueron condenados a dos años de prisión de ejecución condicional, en calidad de partícipes secundarios.

Respecto de los otros dos acusados, que no suscribieron los acuerdos de juicio abreviado, la causa continúa hacia la instancia de control de acusación.

Una organización de apuestas ilegales

La investigación se inició a partir de denuncias presentadas por el Ente Regulador del Juego de Azar de Salta (ENREJA) ante la detección de plataformas de apuestas virtuales que operaban sin la correspondiente habilitación.

Las actuaciones permitieron establecer que, durante los años 2022, 2023 y 2024, la organización desarrolló actividades de promoción, administración y explotación de casinos online mediante plataformas como BET91, Celuapuestas y la denominada Red Las Únicas.

La estructura contaba con distintos niveles de responsabilidad. En la conducción se encontraban los organizadores y administradores generales, mientras que otros integrantes se encargaban de reclutar cajeros, captar apostadores, comercializar fichas virtuales y administrar los fondos provenientes de las apuestas.

La red utilizaba redes sociales, aplicaciones de mensajería y reuniones presenciales y virtuales para incorporar operadores, capacitarlos y establecer mecanismos de rendición de dinero.

De acuerdo con la investigación, los cajeros recibían fondos de los apostadores y efectuaban transferencias periódicas a sus administradores, quienes a su vez remitían los importes recaudados a los niveles superiores de la organización.

El agente encubierto digital, clave en la investigación

Una de las herramientas centrales utilizadas por la UDEC fue la figura del agente encubierto digital, cuya intervención fue autorizada judicialmente para investigar la actividad desarrollada a través de plataformas de apuestas y medios informáticos.

El agente simuló interés en incorporarse a la red de casinos online, lo que permitió conocer desde el interior los mecanismos de captación de cajeros y apostadores, la asignación de usuarios y contraseñas, la comercialización de fichas virtuales y los procedimientos de rendición de fondos.

Durante las tareas investigativas, logró establecer contacto con integrantes de la organización y acceder a grupos de WhatsApp en los que se compartían instrucciones, material publicitario y balances de ventas.

También se documentaron reuniones virtuales mediante Google Meet, en las que los administradores impartían directivas comerciales, promovían la captación de nuevos jugadores y ofrecían incentivos económicos a los cajeros que alcanzaran determinados objetivos.

La información obtenida mediante esta modalidad se complementó con allanamientos, secuestro de documentación y dispositivos electrónicos, intervenciones telefónicas y análisis de movimientos bancarios, que permitieron reconstruir la estructura jerárquica y el circuito financiero de la organización.

La causa continúa respecto de Leonardo Piaggio Olivera y Facundo Villalba, acusados que no prestaron conformidad al procedimiento abreviado, cuya situación procesal será tratada en la instancia de control de acusación.