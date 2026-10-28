J. V. González: Imputaron a dos hombres por la desaparición y muerte de una mujer

La fiscal penal 1 de Anta, María Celeste García Pisacic, imputó de forma provisional a un hombre mayor de edad como presunto autor del delito de homicidio calificado por el vínculo y el género, y a una mujer como presunta autora del delito de encubrimiento.

Durante la audiencia de imputación, ambos se abstuvieron de declarar y desde la Fiscalía se solicitó que permanezcan detenidos mientras se cumplen distintas medidas dispuestas por la fiscal García Pisacic, tendientes a esclarecer lo sucedido.

Los imputados son, la pareja de Isabel Verónica Galbán y una mujer del entorno, quienes se encuentran sindicados como sospechosos de haber tenido participación en su desaparición y muerte.

García Pisacic precisó que tras el hallazgo de una mujer sin vida en el camping Laguna Blanca de la localidad de Joaquín V. González, se trasladó el cuerpo al Servicio de Tanatología Forense del CIF Salta, donde se realizó la autopsia y debido al avanzado estado de descomposición, se solicitaron estudios complementarios tales como anatomopatología, toxicológico y otros, que permitan determinar la causa y data del fallecimiento.

Respecto de la identificación del cuerpo, la fiscal destacó que se realizó el procedimiento de reconocimiento con los familiares y que, mediante el cotejo de huellas dactilares, se confirmó que correspondía a la mujer de 40 años que era intensamente buscada.

Aclaró que la investigación continúa en curso y que se encuentran en desarrollo numerosas medidas investigativas. En ese sentido, solicitó prudencia en el tratamiento y la difusión de la información, a fin de evitar posibles entorpecimientos que puedan afectar el esclarecimiento de los hechos.