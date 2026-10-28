Sáenz y Nación acuerdan $3.054 millones para reforzar la asistencia alimentaria en Salta

El gobernador Gustavo Sáenz firmó un convenio con la ministra de Capital Humano de la Nación, Sandra Pettovello destinado a fortalecer la asistencia alimentaria a familias de pueblos originarios y criollas en situación de alta vulnerabilidad social.

El acuerdo, celebrado a través de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia y el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia, se enmarca en el programa Focalizados y contempla una inversión nacional de $3.054.169.800, mediante un subsidio no reintegrable destinado a la adquisición de alimentos para la conformación de 57.130 módulos alimentarios.

La iniciativa forma parte del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y el Plan Nacional Argentina contra el Hambre, y está orientada a contribuir a la disponibilidad de alimentos y a la protección social de familias pertenecientes a pueblos originarios y comunidades criollas, en el contexto de la emergencia sociosanitaria vigente en la provincia.

El operativo abarcará 22 municipios de Salta y prevé la entrega de 60.000 módulos alimentarios en dos etapas de 30.000 unidades cada una. Para completar esa cantidad, el Gobierno provincial financiará los 2.870 módulos restantes y tendrá a su cargo la logística, el armado y la distribución de los alimentos.

La ejecución se desarrollará durante el período 2026/2027, con un plazo máximo de ocho meses desde la acreditación efectiva de los fondos, conforme a las condiciones establecidas en el convenio.

Los módulos alimentarios

Los módulos estarán integrados por 13 productos alimenticios y 26 unidades, entre ellos leche en polvo, aceite de girasol, azúcar, arroz, fideos, harinas de trigo e integral, tomate en lata, sémola, yerba, maíz pelado partido, frangollo y lentejas.

La distribución alcanzará a familias de Santa Victoria Este, Rivadavia Banda Norte y Sur, Tartagal, General Mosconi, General Ballivián, Embarcación, Aguaray, Salvador Mazza, San Ramón de la Nueva Orán, Pichanal, Hipólito Yrigoyen, Urundel, Colonia Santa Rosa, San Antonio de los Cobres, Molinos, Apolinario Saravia, General Pizarro, El Quebrachal, Joaquín V. González, Metán y El Galpón.

La Provincia tendrá a su cargo la adquisición de los módulos complementarios, además de los costos de armado, embalaje, traslado y distribución, para completar las 60.000 unidades previstas. La asistencia será gratuita para sus destinatarios y la ejecución estará sujeta a los mecanismos de control y rendición de cuentas establecidos en el convenio.

Cabe recordar que la continuidad del programa de contención alimentaria Focalizados es resultado de las gestiones realizadas por el Gobierno de Salta a través del Ministerio de Desarrollo Social, a cargo de Mario Mimessi, ante Nación.