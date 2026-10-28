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Chocaron dos trenes en España: Al menos 30 muertos

Ocurrió tras el choque entre un Iryo y un AVE en la línea de Madrid-Andalucía.

Mundo

28 / 10 / 2026

 

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La colisión entre el AVE y un Iryo se ha producido en torno a las 8:35 de la mañana, en el kilómetro 118 de la línea Madrid-Sevilla, y ha provocado que dos vagones cayeran por un terraplén.

Las primeras informaciones apuntan a varios heridos y al menos 30 muertos tras la colisión de los dos trenes. Por el momento, se desconocen las causas del choque. Renfe ha habilitado un número de asistencia únicamente a afectados y familiares de víctimas, para que familiares puedan contactar: 900 10 10 20. Desde Iryo, por su parte, han activado su propio teléfono de contacto a los afectados en el 900 001 403.

Será la localidad de Urda la encargada de habilitar un pabellón para acoger a los posibles afectados por el accidente ferroviario.

La gravedad de los hechos ha hecho que se suspenda la circulación de trenes en toda la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía.

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