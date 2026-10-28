Obras en la colectora de avenida Bolivia: Corte total de tránsito y desvíos de colectivos

SAETA informó que desde este miércoles 28 de octubre rigen desvíos de colectivos y cambios de paradas por obras viales en la colectora de la avenida Bolivia.

A partir de las 8:00 se efectúa el corte total del tránsito vehicular en el tramo comprendido entre la rotonda de la avenida Patrón Costas y la calle Vucetich.

Entre las líneas afectadas están las troncales Norte-Oeste, Circunvalación Oeste, Norte-Sur y Sudeste; los servicios Huaico-Mirasoles y La Caldera, además de las líneas 6A y 6C.

La mayoría de los servicios circulará por avenida Bolivia, avenida Patrón Costas, avenida Fray Honorato Pistoia, calle San Antonio de los Cobres y avenida Bernardo Houssay, aunque el recorrido dependerá de la línea y del sentido de circulación.

La Troncal Circunvalación Oeste tendrá desvíos específicos por el acceso a Ciudad Judicial.

También cambiarán algunas paradas y SAETA recomienda a los pasajeros consultar el detalle de los recorridos antes de viajar.

Modificaciones por corredor y paradas provisorias habilitadas: