Obras en la colectora de avenida Bolivia: Corte total de tránsito y desvíos de colectivos
Se prevé que las tareas se extiendan por un plazo aproximado de dos meses, período durante el cual se mantendrán las modificaciones operativas en el sector norte de la capital.
Salta Hoy
28 / 10 / 2026
SAETA informó que desde este miércoles 28 de octubre rigen desvíos de colectivos y cambios de paradas por obras viales en la colectora de la avenida Bolivia.
A partir de las 8:00 se efectúa el corte total del tránsito vehicular en el tramo comprendido entre la rotonda de la avenida Patrón Costas y la calle Vucetich.
Entre las líneas afectadas están las troncales Norte-Oeste, Circunvalación Oeste, Norte-Sur y Sudeste; los servicios Huaico-Mirasoles y La Caldera, además de las líneas 6A y 6C.
La mayoría de los servicios circulará por avenida Bolivia, avenida Patrón Costas, avenida Fray Honorato Pistoia, calle San Antonio de los Cobres y avenida Bernardo Houssay, aunque el recorrido dependerá de la línea y del sentido de circulación.
La Troncal Circunvalación Oeste tendrá desvíos específicos por el acceso a Ciudad Judicial.
También cambiarán algunas paradas y SAETA recomienda a los pasajeros consultar el detalle de los recorridos antes de viajar.
Modificaciones por corredor y paradas provisorias habilitadas:
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Troncal Norte - Oeste:
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Recorrido: Av. Bolivia – Av. Robustiano Patrón Costas – Av. Fray Honorato Pistoia – San Antonio de los Cobres – Av. Dr. Bernardo Houssay a recorrido habitual.
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Paradas habilitadas: Av. Fray Honorato Pistoia y Av. Alberto Einstein; Av. Dr. Bernardo Houssay antes de Av. Bolivia.
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Troncal Circunvalación Oeste:
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Al Norte: Av. Robustiano Patrón Costas – Av. Bolivia – Rotonda de acceso a Ciudad Judicial a recorrido habitual (paradas en Uzzi College y UNSa).
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Al Oeste: Colectora Oeste – Rotonda de acceso a Ciudad Judicial – Av. Bolivia – Colectora a Circunvalación Noroeste a recorrido habitual (paradas en Ciudad Judicial y al frente de Uzzi College).
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Troncal Norte - Sur / Huaico - Mirasoles:
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Al Norte: Av. Bolivia – Av. Robustiano Patrón Costas – Av. Fray Honorato Pistoia – San Antonio de los Cobres – Av. Dr. Bernardo Houssay a recorrido habitual. Parada en Av. Dr. Bernardo Houssay antes de Av. Bolivia.
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Al Centro: Av. Bolivia – Av. Dr. Bernardo Houssay – San Antonio de los Cobres – Av. Fray Honorato Pistoia – Av. Robustiano Patrón Costas a recorrido habitual. Paradas en Av. Dr. Bernardo Houssay pasando Av. Bolivia y en Av. Fray Honorato Pistoia y Lazarovich.
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Línea 6 La Caldera y Troncal Sudeste:
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Al Norte: Av. Bolivia – Av. Robustiano Patrón Costas – Av. Fray Honorato Pistoia – San Antonio de los Cobres – Av. Dr. Bernardo Houssay a recorrido habitual. Paradas en Av. Fray Honorato Pistoia y Av. Alberto Einstein; Av. Dr. Bernardo Houssay antes de Av. Bolivia.
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Al Centro: Av. Bolivia – Av. Dr. Bernardo Houssay – San Antonio de los Cobres – Av. Fray Honorato Pistoia – Av. Robustiano Patrón Costas a recorrido habitual. Paradas en Av. Dr. Bernardo Houssay pasando Av. Bolivia y en San Antonio de los Cobres antes de Av. Alberto Einstein.
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Líneas 6A y 6C:
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Al Norte: Av. Bolivia – Av. Robustiano Patrón Costas – Av. Fray Honorato Pistoia – San Antonio de los Cobres – Av. Dr. Bernardo Houssay a recorrido habitual. Paradas en Av. Fray Honorato Pistoia y Lazarovich; Av. Fray Honorato Pistoia y Av. Alberto Einstein; Av. Dr. Bernardo Houssay antes de Av. Bolivia.
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Al Centro: Av. Bolivia – Av. Dr. Bernardo Houssay – San Antonio de los Cobres – Av. Fray Honorato Pistoia – Av. Robustiano Patrón Costas a recorrido habitual. Paradas en Av. Dr. Bernardo Houssay pasando Av. Bolivia; San Antonio de los Cobres antes de Av. Alberto Einstein; Av. Fray Honorato Pistoia y Lazarovich.
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