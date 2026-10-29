Una sorpresiva nevada tiñó de blanco el paisaje de Santa Rosa de los Pastos Grandes

A pesar de las bajas temperaturas y el manto de nieve acumulado, la jornada comenzó con total normalidad en esa pequeña localidad del oeste de la provincia, en el departamentos Los Andes.

Vecinos y trabajadores se desplazaron desde temprano a sus puestos habituales sin registrarse inconvenientes ni demoras.

De la misma manera, los estudiantes asistieron con regularidad a los distintos establecimientos educativos de la zona.

Las imágenes compartidas por los propios habitantes reflejan la particular escena que transformó el entorno puneño.



