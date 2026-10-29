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Una sorpresiva nevada tiñó de blanco el paisaje de Santa Rosa de los Pastos Grandes

Ocurrió durante las primeras horas de este jueves. El fenómeno climático fuera de temporada asombró a los pobladores y regaló una nueva postal invernal en la Puna salteña.

Salta Hoy

29 / 10 / 2026

 

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A pesar de las bajas temperaturas y el manto de nieve acumulado, la jornada comenzó con total normalidad en esa pequeña localidad del oeste de la provincia, en el departamentos Los Andes.

Vecinos y trabajadores se desplazaron desde temprano a sus puestos habituales sin registrarse inconvenientes ni demoras.

De la misma manera, los estudiantes asistieron con regularidad a los distintos establecimientos educativos de la zona.

Las imágenes compartidas por los propios habitantes reflejan la particular escena que transformó el entorno puneño.


 

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