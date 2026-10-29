Tránsito violento: Dos motociclistas graves tras sendos choques con una hora de diferencia

Como resultado del impacto, un motociclista de 67 años debió ser derivado a una clínica privada con traumatismo encéfalo craneano y politraumatismos.

Una hora más tarde, un joven de 18 años resultó con fractura en una pierna tras chocar contra un colectivo sin pasajeros en la Avenida 2, de barrio Pereyra Rozas.

El chofer de la unidad dio resultado negativo en el test de alcoholemia, mientras que el joven conductor fue trasladado de urgencia al hospital San Bernardo.

Ambos hechos volvieron a encender las alarmas sobre la alta siniestralidad de las motocicletas en la ciudad.

A todo esto, un fuerte choque entre autos generó demoras en el tránsito en Ex Combatientes y Gaucho Méndez, zona sur de la ciudad, donde estuvieron involucrados dos vehículos.

El siniestro vial dejó importantes daños materiales en un automóvil Nissan y un Citroën C3 de color azul, que quedó detenido sobre la calzada con su parte delantera seriamente afectada.

No se informó oficialmente sobre personas lesionadas, mientras las autoridades investigan las causas del accidente.