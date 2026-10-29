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Trágico accidente laboral en Embarcación

Murió un operario de 27 años al ceder una antena y un compañero de 32 está grave.

Salta Hoy

29 / 10 / 2026

 

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Todo ocurrió el miércoles pasado en horas de la mañana, en un domicilio de Barrio San Cayetano de la localidad norteña.

La antena de comunicaciones de aproximadamente 15 metros de altura cedió mientras dos jóvenes realizaban tareas de desmontaje de la estructura. 

Como consecuencia del violento impacto tras la caída, un joven de 27 años de apellido Cruz perdió la vida, ingresando sin signos vitales al Hospital San Roque. 

Su compañero de 23 años resultó con graves politraumatismos y pérdida de conocimiento. 

Tuvo que ser derivado de urgencia a un centro de mayor complejidad en la ciudad de Orán.

Peritos y especialistas investigan las circunstancias del hecho, incluyendo las condiciones de seguridad, el uso de arneses y los cálculos de carga que soportaba la estructura.


 

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