Estudiantes salteños se preparan para competir en el Desafío Eco YPF en Buenos Aires

"El evento contará con cinco competencias en total, incluyendo pruebas de obstáculos, velocidad, picadas, sprint femenino y una "Endurance" de una hora y media, donde los alumnos pondrán a prueba un prototipo diseñado bajo estrictas normativas técnicas de la fundación", dijo.

El vehículo, un karting eléctrico desarrollado por los propios estudiantes y docentes, cuenta con un kit de motor eléctrico, baterías, acelerador y caja electrónica homologados por YPF, además de cumplir con un reglamento que exige un peso mínimo de entre 155 kg y un máximo establecido, rodado 20 y medidas específicas de seguridad antivuelco y frenos.

Si bien no posee paneles solares debido a que la recarga restaría rendimiento en pista, el diseño prioriza la aerodinámica y la eficiencia energética para optimizar la autonomía de las baterías.

En cuanto al financiamiento, Arias explicó que el armado del auto demandó una inversión aproximada de 4 millones de pesos.

Asimismo, el Ministerio de Educación aportó los pasajes para el traslado del equipo conformado por tres pilotos titulares, un suplente y tres mecánicos.

Para cubrir gastos de estadía y logística, el equipo habilitó una cuenta de colaboración bajo el alias farola.este.cobre (a nombre de Cristian Alejandro Arias en Banco Macro), abierta a la solidaridad de la comunidad.