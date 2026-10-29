Estudiantes salteños se preparan para competir en el Desafío Eco YPF en Buenos Aires
El profesor Cristian Arias, de la Escuela Técnica República de la India, detalló por Radio Saltas los preparativos y el costo de armado del vehículo eléctrico ecológico con el que competirán el 6,7 y 8 de noviembre.
Salta Hoy
29 / 10 / 2026
"El evento contará con cinco competencias en total, incluyendo pruebas de obstáculos, velocidad, picadas, sprint femenino y una "Endurance" de una hora y media, donde los alumnos pondrán a prueba un prototipo diseñado bajo estrictas normativas técnicas de la fundación", dijo.
El vehículo, un karting eléctrico desarrollado por los propios estudiantes y docentes, cuenta con un kit de motor eléctrico, baterías, acelerador y caja electrónica homologados por YPF, además de cumplir con un reglamento que exige un peso mínimo de entre 155 kg y un máximo establecido, rodado 20 y medidas específicas de seguridad antivuelco y frenos.
Si bien no posee paneles solares debido a que la recarga restaría rendimiento en pista, el diseño prioriza la aerodinámica y la eficiencia energética para optimizar la autonomía de las baterías.
En cuanto al financiamiento, Arias explicó que el armado del auto demandó una inversión aproximada de 4 millones de pesos.
Asimismo, el Ministerio de Educación aportó los pasajes para el traslado del equipo conformado por tres pilotos titulares, un suplente y tres mecánicos.
Para cubrir gastos de estadía y logística, el equipo habilitó una cuenta de colaboración bajo el alias farola.este.cobre (a nombre de Cristian Alejandro Arias en Banco Macro), abierta a la solidaridad de la comunidad.