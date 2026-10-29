Presentaron el Plan Hídrico 2040 en la Municipalidad de Salta para mitigar inundaciones

El funcionario destacó que se trata de un proyecto ambicioso de 15 años de duración que contempla más de 90 obras y cuya inversión demandará entre seis y siete presupuestos municipales.

Actualmente, el municipio ya se encuentra ejecutando una primera etapa que comprende 10 obras prioritarias y de extrema urgencia, entre las que destacan los trabajos en la Plaza Gurruchaga y en el canal Yrigoyen.

Respecto a la intervención en la Plaza Gurruchaga, Luna explicó que se complementa y amplía una etapa anterior construida hace algunos años, incrementando la capacidad del reservorio, las cisternas y multiplicando por siete la capacidad de bombeo actual mediante la incorporación de cuatro bombas de gran tamaño.

En cuanto al canal Yrigoyen, las tareas se centran en la reconstitución de taludes con muros de gaviones desde la calle Bumbunas hasta la desembocadura.

Finalmente, el subsecretario subrayó la importancia de consolidar una política de estado y contar con el acompañamiento de legisladores y organismos multilaterales de crédito para lograr el financiamiento internacional necesario.

Asimismo, hizo hincapié en la necesidad de la conciencia ciudadana para evitar la acumulación de residuos en la vía pública que obstruyen los desagües durante las precipitaciones.