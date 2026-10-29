Una moto de transporte y un taxi chocaron en pleno centro

La subcomisario Carrasco describió detalles del incidente vial que dejó a la pasajera de la motocicleta con golpes.

La motocicleta iba ocupada por un conductor y una acompañante mujer, siendo esta última quien resultó lesionada a raíz del impacto.

Personal de tránsito practicó el test de alcoholemia a ambos conductores, arrojando resultado negativo en ambos casos.

La mujer herida, que presentaba politraumatismos, fue derivada de urgencia al Hospital San Bernardo para su atención y evolución médica.

En tanto el conductor del taxi indicó en la charla con Radio Salta que la moto se dedicaba al transporte de pasajeros, sin tener seguro ni estar registrado en ninguna aplicación de las conocidas.

En el lugar se esperaba la llegada de personal de criminalística para realizar las pericias correspondientes y determinar la mecánica del hecho, lo que mantuvo interrumpido el tránsito momentáneamente.