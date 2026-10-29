 imagen

EN VIVO 17:00 a 19:00 HRS

Todo Pasa

Conducción: Cristal Pardo y Luis Pérez

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 00:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

Toda la programación

Una moto de transporte y un taxi chocaron en pleno centro

Ocurrió esta mañana en la esquina de La Florida y San Juan.

Salta Hoy

29 / 10 / 2026

 

VER GALERÍA

 

La subcomisario Carrasco describió detalles del incidente vial que dejó a la pasajera de la motocicleta con golpes.

La motocicleta iba ocupada por un conductor y una acompañante mujer, siendo esta última quien resultó lesionada a raíz del impacto.

Personal de tránsito practicó el test de alcoholemia a ambos conductores, arrojando resultado negativo en ambos casos.

La mujer herida, que presentaba politraumatismos, fue derivada de urgencia al Hospital San Bernardo para su atención y evolución médica.

En tanto el conductor del taxi indicó en la charla con Radio Salta que la moto se dedicaba al transporte de pasajeros, sin tener seguro ni estar registrado en ninguna aplicación de las conocidas.

En el lugar se esperaba la llegada de personal de criminalística para realizar las pericias correspondientes y determinar la mecánica del hecho, lo que mantuvo interrumpido el tránsito momentáneamente.

 

 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO