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Estafaron a una mujer por más de $6 millones mediante la modalidad de "compartir pantalla"

En el caso inédito en la provincia, los delincuentes se hicieron pasar por técnicos y vaciaron las cuentas de la damnificada de 60 años.

Salta Hoy

29 / 10 / 2026

 

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Una mujer de 60 años buscó asistencia técnica en internet para solucionar problemas de conectividad, contactando un número apócrifo.

Los delincuentes, haciéndose pasar por representantes de la empresa, la guiaron telefónicamente para activar la función de compartir pantalla.

Con este acceso remoto, los estafadores ingresaron a sus cuentas bancarias, billeteras virtuales y gestionaron préstamos a su nombre.

Como resultado del fraude, la víctima sufrió la pérdida de más de 6 millones de pesos entre transferencias y créditos sustraídos.

Especialistas alertan sobre los riesgos de esta modalidad, señalando que los delincuentes pueden duplicar códigos, validar accesos y operar el celular de la víctima en segundo plano.

 

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