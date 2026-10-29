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Todo Pasa

Conducción: Cristal Pardo y Luis Pérez

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

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PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

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Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

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PROX. 22:00 a 00:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

Toda la programación

Una persona podría cursar un ACV, si tiene estos síntomas:

Si de repente no puede hablar, no puede levantar un brazo o una pierna del mismo lado, tiene visión doble o pérdida de campo visual . Si presenta parálisis de un lado de la cara o sufre un repentino y fortísimo  dolor de cabeza con pérdida de sentido de ubicación, debe ser conducida a una guardia médica sin demoras.  

Salta Hoy

29 / 10 / 2026

 

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En el marco del Día Mundial de Lucha contra el ACV, iluminarán los monumentos históricos color naranja. 

En el Cabildo la Fundación Lucens instaló un Cerebro Gigante interactivo con información preventiva y asesoramiento profesional a la comunidad.

 El neurologo Emilio Benítez habló con Radio Salta  sobre la importancia de la prevención de la enfermedad. 

 

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