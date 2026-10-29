Una persona podría cursar un ACV, si tiene estos síntomas:

En el marco del Día Mundial de Lucha contra el ACV, iluminarán los monumentos históricos color naranja.

En el Cabildo la Fundación Lucens instaló un Cerebro Gigante interactivo con información preventiva y asesoramiento profesional a la comunidad.

El neurologo Emilio Benítez habló con Radio Salta sobre la importancia de la prevención de la enfermedad.