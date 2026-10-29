Una persona podría cursar un ACV, si tiene estos síntomas:
Si de repente no puede hablar, no puede levantar un brazo o una pierna del mismo lado, tiene visión doble o pérdida de campo visual . Si presenta parálisis de un lado de la cara o sufre un repentino y fortísimo dolor de cabeza con pérdida de sentido de ubicación, debe ser conducida a una guardia médica sin demoras.
Salta Hoy
29 / 10 / 2026
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