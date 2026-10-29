Sigue el conflicto en salud: Anestesiólogos insisten en reclamar actualización paritaria

La gerenta de la Asociación Salteña de Anestesia, Analgesia y Reanimación (ASAAR), Luciana Andolfi, detalló por Radio Salta los reclamos del sector contra el Ministerio de Salud, señalando la falta de actualización en los valores por paritarias y demoras en las liquidaciones, mientras desde la cartera sanitaria sostienen que están al día.

La representante de los anestesiólogos fue informada al aire del pago realizado hoy por el gobierno.

Es porque a media mañana, el Ministerio de Salud envió un comunicado a los medios de prensa en el que confirmaba un desembolso realizado durante el mes de octubre que asciende a $1.137.876.672,06.

Con este pago, el monto total abonado por el Gobierno provincial desde enero a la fecha alcanza los $4.143.233.273,43.

Asimismo, desmintió las versiones que califican al sector como "extorsivos y millonario" o que afirman que perciben cifras excesivas, aclarando que los honorarios corresponden estrictamente a las prestaciones efectivamente realizadas bajo auditoría conjunta.

Finalmente, Andolfi remarcó que las atenciones de urgencia, emergencias, pacientes oncológicos, niños y mujeres embarazadas continúan con absoluta normalidad, manteniéndose suspendidas únicamente las cirugías programadas debido a la falta de respuestas satisfactorias del Gobierno provincial para destrabar el diálogo paritario.