Salud Pública refuerza la vigilancia contra el sarampión e insta a vacunarse

El Ministerio de Salud Pública de Salta informa que, en consonancia con los lineamientos del Ministerio de Salud de la Nación, se fortalecieron las acciones de vigilancia epidemiológica e inmunización en todos los hospitales y centros de salud de la provincia para prevenir la reintroducción del sarampión.

La determinación responde al escenario de alto riesgo epidemiológico planteado para las próximas semanas debido a la visita del Papa León XIV a la Argentina, programada del 8 al 11 de noviembre. Se estima una gran movilización de personas hacia la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y Córdoba, además del ingreso masivo de fieles provenientes de países limítrofes, Norteamérica y Europa donde actualmente existe circulación activa del virus.

Desde la cartera sanitaria provincial se recuerda que el sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa que se transmite por vía aérea a través de las gotitas que se expulsan al hablar, toser o estornudar, y que el virus puede permanecer activo en el aire o en superficies durante varias horas. Puede afectar a personas de cualquier edad y presentar cuadros graves —como neumonía, convulsiones o meningoencefalitis—, especialmente en menores de 5 años, personas inmunocomprometidas o con desnutrición.

Al no existir un tratamiento antiviral específico contra el virus, la vacunación con la Triple Viral (que protege contra sarampión, rubéola y parotiditis) es la única herramienta efectiva de prevención. Las dosis se encuentran disponibles de manera gratuita en todos los vacunatorios públicos de la provincia.

Esquema de vacunación vigente

Salud Pública solicita a la comunidad revisar los carnets de vacunación y concurrir al centro de salud más cercano para iniciar o completar esquemas, teniendo en cuenta la reciente actualización del Calendario Nacional dispuesta para este año:

De 12 meses: deben recibir la primera dosis de la vacuna triple viral.

De 15 a 18 meses: deben recibir la segunda dosis todos los niños y niñas nacidos a partir del 1 de julio de 2024, debido al adelantamiento de la edad de aplicación implementado desde enero de este año.

Niños nacidos entre el 1 de enero de 2021 y el 30 de junio de 2024: completarán su esquema con la segunda dosis el año en que cumplan los 5 años de edad.

Mayores de 5 años, adolescentes y adultos: deben acreditar dos dosis de vacuna con componente contra el sarampión (doble o triple viral) aplicadas después del primer año de vida.

Personas nacidas antes de 1965: se consideran inmunes y no requieren vacunarse.

Personal de salud: todo trabajador del sistema sanitario (incluyendo personal médico, de enfermería, laboratorio, administración, limpieza y seguridad) debe acreditar dos dosis aplicadas después del año de vida o contar con serología IgG positiva.

Síntomas de alerta y medidas en centros de salud

Se insta a la población a realizar una consulta médica inmediata ante la aparición de fiebre alta (mayor a 38 °C) y manchas rojas en la piel (exantema), acompañadas o no de tos, secreción nasal o conjuntivitis, especialmente si la persona viajó recientemente o estuvo en contacto con viajeros.

En caso de presentar esta sintomatología, se recomienda concurrir al establecimiento sanitario utilizando barbijo quirúrgico y evitando el uso del transporte público.

Por último, se instruyó a los equipos de salud del sector público y privado a extremar el triage en las áreas de admisión para aislar de forma inmediata a los pacientes con sospecha clínica, evitando su permanencia en salas de espera, y a notificar obligatoriamente todo caso sospechoso de Enfermedad Febril Exantemática (EFE) al Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS 2.0) dentro de las primeras 24 horas, sin aguardar los resultados de laboratorio, a fin de activar los bloqueos sanitarios correspondientes.