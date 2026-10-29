Más de 50 instituciones participaron de la muestra ‘Escuelas Centinelas’ en B° El Tribuno

La Municipalidad de Salta, junto al Ministerio de Educación y Cultura y el Ministerio de Salud, realizó la muestra anual de Escuelas Centinelas, en el complejo Nicolás Vitale, ubicado en barrio El Tribuno. La actividad reunió a más de 50 escuelas primarias y alrededor de 2.500 personas, entre estudiantes y sus familias.

La propuesta consistió en una feria de ciencias y una exposición de trabajos realizados por alumnos de nivel primario, quienes compartieron proyectos e investigaciones vinculadas con el cuidado del medio ambiente y la prevención de problemáticas que afectan a la comunidad.

Entre los temas abordados se destacaron la situación del río Arenales y la salmonella, a través de iniciativas que buscaron promover la concientización y acercar conocimientos científicos a la vida cotidiana.

Pablo Dzioba, subsecretario de Coordinación de Gobierno, destacó el trabajo articulado entre el municipio y los organismos provinciales para acompañar esta iniciativa, que convocó a estudiantes, docentes y familias en un espacio de intercambio y aprendizaje.

La jornada permitió visibilizar el compromiso de las comunidades educativas con el ambiente y la salud, promoviendo la participación de los estudiantes en la construcción de una mayor conciencia sobre estas temáticas.