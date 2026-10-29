El hospital San Bernardo realizará una feria comunitaria por el Día Mundial del ACV

En el marco del Día Mundial del Ataque Cerebrovascular (ACV), que se conmemora cada 29 de octubre, el hospital San Bernardo realizará una feria comunitaria destinada a promover la prevención de esta enfermedad y el reconocimiento temprano de sus síntomas.

La actividad se desarrollará el sábado 31, de 9 a 12, en el parque San Martín. Durante la jornada habrá controles de presión arterial, identificación de factores de riesgo, asesoramiento sobre hábitos saludables y orientación para reconocer los signos de alarma de un ACV.

La propuesta es organizada por la Unidad de ACV, dependiente del Servicio de Neurología del hospital San Bernardo, y contará con la participación de la Cruz Roja, los institutos San Andrés y Ramón Carrillo, la Fundación Por Nuestros Niños, el Programa de Enfermedades Crónicas No Transmisibles, el SAMEC y otros servicios e instituciones.

El hospital San Bernardo, como centro de referencia de alta complejidad de la provincia, cumple un rol fundamental en la atención de pacientes con ACV y en la articulación con otros establecimientos de la red sanitaria.

La atención comienza con el reconocimiento de los síntomas y la activación del sistema de emergencias, donde el 911 y el SAMEC intervienen para facilitar la asistencia y el traslado oportuno. En el hospital se realiza el diagnóstico y tratamiento, seguido de controles médicos y rehabilitación para prevenir nuevos episodios y favorecer la recuperación del paciente.

Factores de riesgo y signos de alarma

El ACV ocurre cuando se interrumpe el flujo sanguíneo hacia una parte del cerebro o se produce la ruptura de un vaso sanguíneo cerebral. Se trata de una emergencia médica que requiere atención inmediata.

Entre los principales factores de riesgo se encuentran la hipertensión arterial, la diabetes, el colesterol elevado, el tabaquismo, el sedentarismo y algunas enfermedades cardiovasculares.

Los signos de alarma incluyen dificultad repentina para hablar, pérdida de fuerza o sensibilidad en la cara, un brazo o una pierna, alteraciones de la visión, pérdida del equilibrio y dolor de cabeza intenso de aparición súbita.

Ante cualquiera de estos síntomas, es fundamental solicitar asistencia médica de emergencia de inmediato, incluso si desaparecen, ya que la atención temprana puede reducir el riesgo de muerte y discapacidad.