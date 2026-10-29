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El Gobierno declaró la Emergencia Agropecuaria por heladas en los Valles Calchaquíes

La medida alcanza a productores vitivinícolas y frutihortícolas de Cafayate, San Carlos, Molinos y Cachi que registren daños superiores al 50% en sus cultivos.

Salta Hoy

29 / 10 / 2026

 

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El Gobierno de la Provincia declaró el “Estado de Emergencia y/o Desastre Agropecuario” por las heladas que afectaron a productores vitivinícolas y frutihortícolas de los departamentos de Cafayate, San Carlos, Molinos y Cachi. La medida, establecida mediante decreto provincial, comprende el período entre el 12 de septiembre de 2026 y el 31 de marzo de 2028.

La declaración es resultado del trabajo previo de relevamiento y evaluación de los daños, analizados por la Comisión Provincial de Emergencia y/o Desastre Agropecuario, que reunió a productores afectados, intendentes y representantes de organismos técnicos, entre ellos el INTA y el SENASA. La evaluación inicial se concentró en Cafayate y San Carlos, mientras que, a partir de los registros presentados por productores, se amplió la zona considerada a Molinos y Cachi, y se incorporó al sector frutihortícola. 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2° del decreto, los productores cuyos cultivos hayan sufrido daños superiores al 50% y deseen acceder a los beneficios previstos por la Ley Provincial N° 6.241 deberán presentar la correspondiente denuncia de daños con carácter de Declaración Jurada, dentro de los 20 días hábiles contados desde la publicación de la norma en el Boletín Oficial, que tiene fecha 29 de octubre.

La Secretaría de Desarrollo Agropecuario, del Ministerio de Producción y Minería, será la encargada de recibir y controlar las presentaciones y emitir las certificaciones correspondientes. 

El formulario de Declaración Jurada está disponible para su descarga en el sitio web oficial del organismo provincial:

https://produccionsalta.gob.ar/producto/emergencia-agropecuaria/.

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