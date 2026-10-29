“Ver Para Ser Libres” ya alcanzó seis municipios y superó los 400 anteojos en tres días
El programa, impulsado por el Ministerio de Capital Humano de la Nación, a cargo de Sandra Pettovello, se desarrolla en Salta mediante un trabajo articulado con el Ministerio de Desarrollo Social, conducido por Mario Mimessi. Dos unidades móviles recorren la provincia brindando controles oftalmológicos y anteojos sin cargo a niños y adolescentes.
Salta Hoy
29 / 10 / 2026
El Gobierno de Salta, a través del Ministerio de Desarrollo Social, continúa con una nueva etapa del programa nacional “Ver Para Ser Libres”, que desde el lunes 26 de octubre recorre distintos municipios de la provincia con el objetivo de fortalecer el acceso a la salud visual de niños y adolescentes en edad escolar.
Durante los primeros tres días, los equipos profesionales visitaron Salvador Mazza, General Pizarro, Aguaray, Apolinario Saravia, Tartagal y Las Lajitas, ampliando el alcance territorial de esta iniciativa que se extenderá durante cinco semanas y que cuenta con dos unidades móviles que trabajan de manera simultánea.
De acuerdo con el balance de estas primeras jornadas, se realizaron más de 464 controles oftalmológicos, con 360 anteojos entregados en territorio y otros 49 destinados a laboratorio para su confección específica, alcanzando un total de 409 anteojos entre ambas modalidades, en los seis municipios recorridos.
La iniciativa es impulsada por el Ministerio de Capital Humano de la Nación, encabezado por Sandra Pettovello, y se implementa en la provincia mediante el trabajo articulado con el Ministerio de Desarrollo Social de Salta, a cargo de Mario Mimessi. Esta coordinación permite acercar prestaciones oftalmológicas sin cargo a estudiantes de distintas localidades, especialmente en comunidades del interior provincial.
En el marco de este recorrido, Tartagal recibió por cuarta vez al programa “Ver Para Ser Libres”, dando continuidad a las acciones de atención oftalmológica desarrolladas en uno de los principales centros urbanos del norte salteño, cuya área de influencia comprende numerosas comunidades de la región.
Con esta nueva jornada, Tartagal alcanzó un acumulado de 488 anteojos entregados a través de los programas “Ver Para Ser Libres” y “Mirar Inclusión”, considerando las distintas intervenciones realizadas en el municipio. En esta oportunidad, se efectuaron más de 100 controles oftalmológicos, con 72 anteojos entregados en el lugar y otros 14 destinados a laboratorio, alcanzando un total de 86 anteojos entre ambas modalidades.
El trabajo territorial en Tartagal permitió llegar a establecimientos educativos de distintos sectores del municipio, entre ellos las escuelas de Tranquitas, Virgen de la Peña, Pacará, Che Sundaro, Saavedra, Escuela de Frontera General Manuel Belgrano y Humberto Milanesi, esta última alcanzada durante la jornada de este miércoles.
El programa cuenta con unidades móviles equipadas para realizar evaluaciones oftalmológicas y facilitar la entrega de anteojos sin cargo a estudiantes que presentan dificultades visuales. En aquellos casos que requieren lentes con características específicas, se gestiona su confección en laboratorio.
El despliegue simultáneo de dos equipos permite ampliar la cobertura territorial y acercar estas prestaciones a municipios de distintas regiones de Salta, favoreciendo la detección temprana de dificultades visuales que pueden incidir en el aprendizaje y la calidad de vida de los niños y adolescentes.
Próximos operativos
Del 29 al 30 de octubre
Móvil 1
29/10 – General Mosconi
30/10 – General Ballivián
Móvil 2
29/10 – El Quebrachal
30/10 – El Galpón
Del 2 al 6 de noviembre
Móvil 1
02/11 – Embarcación
03/11 – Dragones
04/11 – Pluma de Pato (Km 2)
05/11 – Morillo
06/11 – Los Blancos
Móvil 2
02/11 – Metán
03/11 – Rosario de la Frontera
04/11 – El Tala
05/11 – La Candelaria
06/11 – El Jardín
Del 9 al 13 de noviembre
Móvil 1
09/11 – Urundel (feriado laboral, sujeto a confirmación)
10/11 – Colonia Santa Rosa
11/11 – Hipólito Yrigoyen
12/11 – Orán
13/11 – Isla de Cañas
Móvil 2
09/11 – Guachipas (feriado laboral, sujeto a confirmación)
10/11 – La Viña
11/11 – Coronel Moldes
12/11 – Chicoana
13/11 – Rosario de Lerma
Del 16 al 20 de noviembre
Móvil 1
16/11 – Rivadavia Banda Sur
17/11 – La Unión
18/11 – Jornada de traslado
19/11 – El Bordo
20/11 – Campo Santo
Móvil 2
16/11 – Cachi
17/11 – Seclantás
18/11 – Molinos
19/11 – Angastaco
20/11 – San Carlos
Del 23 al 27 de noviembre
Móvil 1
23/11 – Feriado, sin operativo previsto
24/11 – Río Piedras
25/11 – Vaqueros
26/11 – La Caldera
27/11 – San Lorenzo
Móvil 2
23/11 – Feriado, sin operativo previsto
24/11 – Animaná
25/11 – Cafayate
26/11 – El Carril
27/11 – La Merced.