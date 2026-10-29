“Ver Para Ser Libres” ya alcanzó seis municipios y superó los 400 anteojos en tres días

El Gobierno de Salta, a través del Ministerio de Desarrollo Social, continúa con una nueva etapa del programa nacional “Ver Para Ser Libres”, que desde el lunes 26 de octubre recorre distintos municipios de la provincia con el objetivo de fortalecer el acceso a la salud visual de niños y adolescentes en edad escolar.

Durante los primeros tres días, los equipos profesionales visitaron Salvador Mazza, General Pizarro, Aguaray, Apolinario Saravia, Tartagal y Las Lajitas, ampliando el alcance territorial de esta iniciativa que se extenderá durante cinco semanas y que cuenta con dos unidades móviles que trabajan de manera simultánea.

De acuerdo con el balance de estas primeras jornadas, se realizaron más de 464 controles oftalmológicos, con 360 anteojos entregados en territorio y otros 49 destinados a laboratorio para su confección específica, alcanzando un total de 409 anteojos entre ambas modalidades, en los seis municipios recorridos.

La iniciativa es impulsada por el Ministerio de Capital Humano de la Nación, encabezado por Sandra Pettovello, y se implementa en la provincia mediante el trabajo articulado con el Ministerio de Desarrollo Social de Salta, a cargo de Mario Mimessi. Esta coordinación permite acercar prestaciones oftalmológicas sin cargo a estudiantes de distintas localidades, especialmente en comunidades del interior provincial.

En el marco de este recorrido, Tartagal recibió por cuarta vez al programa “Ver Para Ser Libres”, dando continuidad a las acciones de atención oftalmológica desarrolladas en uno de los principales centros urbanos del norte salteño, cuya área de influencia comprende numerosas comunidades de la región.

Con esta nueva jornada, Tartagal alcanzó un acumulado de 488 anteojos entregados a través de los programas “Ver Para Ser Libres” y “Mirar Inclusión”, considerando las distintas intervenciones realizadas en el municipio. En esta oportunidad, se efectuaron más de 100 controles oftalmológicos, con 72 anteojos entregados en el lugar y otros 14 destinados a laboratorio, alcanzando un total de 86 anteojos entre ambas modalidades.

El trabajo territorial en Tartagal permitió llegar a establecimientos educativos de distintos sectores del municipio, entre ellos las escuelas de Tranquitas, Virgen de la Peña, Pacará, Che Sundaro, Saavedra, Escuela de Frontera General Manuel Belgrano y Humberto Milanesi, esta última alcanzada durante la jornada de este miércoles.

El programa cuenta con unidades móviles equipadas para realizar evaluaciones oftalmológicas y facilitar la entrega de anteojos sin cargo a estudiantes que presentan dificultades visuales. En aquellos casos que requieren lentes con características específicas, se gestiona su confección en laboratorio.

El despliegue simultáneo de dos equipos permite ampliar la cobertura territorial y acercar estas prestaciones a municipios de distintas regiones de Salta, favoreciendo la detección temprana de dificultades visuales que pueden incidir en el aprendizaje y la calidad de vida de los niños y adolescentes.

Próximos operativos

Del 29 al 30 de octubre

Móvil 1

29/10 – General Mosconi

30/10 – General Ballivián

Móvil 2

29/10 – El Quebrachal

30/10 – El Galpón

Del 2 al 6 de noviembre

Móvil 1

02/11 – Embarcación

03/11 – Dragones

04/11 – Pluma de Pato (Km 2)

05/11 – Morillo

06/11 – Los Blancos

Móvil 2

02/11 – Metán

03/11 – Rosario de la Frontera

04/11 – El Tala

05/11 – La Candelaria

06/11 – El Jardín

Del 9 al 13 de noviembre

Móvil 1

09/11 – Urundel (feriado laboral, sujeto a confirmación)

10/11 – Colonia Santa Rosa

11/11 – Hipólito Yrigoyen

12/11 – Orán

13/11 – Isla de Cañas

Móvil 2

09/11 – Guachipas (feriado laboral, sujeto a confirmación)

10/11 – La Viña

11/11 – Coronel Moldes

12/11 – Chicoana

13/11 – Rosario de Lerma

Del 16 al 20 de noviembre

Móvil 1

16/11 – Rivadavia Banda Sur

17/11 – La Unión

18/11 – Jornada de traslado

19/11 – El Bordo

20/11 – Campo Santo

Móvil 2

16/11 – Cachi

17/11 – Seclantás

18/11 – Molinos

19/11 – Angastaco

20/11 – San Carlos

Del 23 al 27 de noviembre

Móvil 1

23/11 – Feriado, sin operativo previsto

24/11 – Río Piedras

25/11 – Vaqueros

26/11 – La Caldera

27/11 – San Lorenzo

Móvil 2

23/11 – Feriado, sin operativo previsto

24/11 – Animaná

25/11 – Cafayate

26/11 – El Carril

27/11 – La Merced.