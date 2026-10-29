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La Policía secuestró más de 119 mil dosis de droga en 148 procedimientos en Salta

Durante la última semana, la Policía de Salta secuestró dosis de droga en procedimientos realizados en la vía pública y allanamientos. Las intervenciones estuvieron a cargo de la Dirección General de Drogas Peligrosas y permitieron detener a 18 personas.

Salta Hoy

29 / 10 / 2026

 

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El Ministerio de Seguridad, a través de la Policía de Salta, realizó procedimientos en distintas jurisdicciones de la provincia, en el marco de las acciones contra el narcomenudeo.

Las intervenciones incluyeron controles preventivos en la vía pública, patrullajes y allanamientos vinculados a investigaciones por comercialización de estupefacientes. Como resultado, se secuestraron 119.048 dosis de droga, entre marihuana y cocaína, y 18 personas fueron detenidas.

Las actuaciones se originaron a partir de denuncias realizadas mediante el sitio de Denuncias Web, reportes al Sistema de Emergencias 9-1-1 y otras intervenciones policiales que permitieron reunir información y avanzar con las investigaciones.

El Ministerio de Seguridad destaca la importancia de la participación ciudadana y recuerda que los reportes realizados a través de Denuncias Web, el 9-1-1 y los demás canales habilitados contribuyen al trabajo preventivo y a las investigaciones contra el narcomenudeo.

En todos los casos tomó intervención la Justicia, a través de las fiscalías competentes de cada jurisdicción.
 

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