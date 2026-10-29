El IPV sorteó viviendas remanentes priorizando a familias con integrantes con discapacidad

El Instituto Provincial de Vivienda (IPV) realizó un sorteo público mediante el cual adjudicó a familias en situación de vulnerabilidad social una vivienda remanente en El Galpón y tres departamentos en Rosario de la Frontera. El acto fue transmitido en vivo por las redes sociales del Gobierno, con la presencia del jefe del área Social, Martín Sanso, y la supervisión de la escribana adjunta de Gobierno, Laura Anna.

En un proceso que buscó garantizar transparencia e igualdad de condiciones entre los postulantes, el IPV sorteó las cuatro unidades habitacionales entre familias con al menos un integrante con discapacidad. Para los departamentos de Rosario de la Frontera participaron 39 postulantes correspondientes al grupo de casos especiales, mientras que en El Galpón lo hicieron nueve familias que habían acreditado oficialmente esta condición.

El organismo informó que, a partir de la publicación de los listados, se abrirá un plazo de diez días corridos para la presentación de impugnaciones, a través de los formularios disponibles en la página web del IPV, donde también se podrá consultar el listado de beneficiarios.