El Hospital Señor del Milagro cambia la gestión de turnos desde noviembre

 imagen

EN VIVO 01:00 a 4:00 HRS

Música Programada

PROX. 04:00 a 5:00 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 05:00 a 5:30 HRS

 

Hermandad Tibetana

Un espacio de la Organización Internacional Katmandú.

PROX. 05:30 a 6:00 HRS

 

Nuevo Milenio

Nuevo Milenio

PROX. 06:00 a 6:30 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 8:00 HRS

 

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

PROX. 08:00 a 9:00 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 13:00 HRS

 

La Mañana de Radio Salta

Un programa con la más amplia cobertura para mantenerte bien informado. Todas las novedades que te interesan en la voz de un equipo profesional de excelencia. 

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

Cartas Sin Marcar

Un programa que analiza toda la información sobre la política que define el día a día, la economía que mueve los bolsillo, entrevistas a referentes sociales que nos une como comunidad, entre muchos temas que vamos a barajar. 

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 00:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

Toda la programación

El Hospital Señor del Milagro cambia la gestión de turnos desde noviembre

A partir del 1 de noviembre, la institución cerrará la ventanilla presencial y centralizará las solicitudes a través de una nueva línea de WhatsApp y de la línea de Atención Ciudadana 148, con el propósito de agilizar la asignación de consultas y evitar filas.

Salta Hoy

29 / 10 / 2026

 

VER GALERÍA

 

El Hospital Señor del Milagro informa a la comunidad que, desde el 1 de noviembre, entrará en vigencia un nuevo esquema para la solicitud de turnos médicos. La medida busca ordenar los circuitos administrativos, acortar los tiempos de respuesta y facilitar el acceso a las prestaciones sin necesidad de concurrir previamente al establecimiento.

Con este cambio, la ventanilla de turnos presenciales permanecerá cerrada y los pedidos se gestionarán únicamente por dos vías:

*WhatsApp (387 458 3032): Este nuevo canal recibirá solicitudes todos los lunes, de 9:00 a 11:00, sin excepción. Cuando el lunes coincida con un feriado, la recepción pasará al primer día hábil siguiente, en el mismo horario.

*Línea de Atención Ciudadana 148: Continuará funcionando en su horario habitual, de lunes a viernes de 7:00 a 20:00.

Para quienes gestionen su turno por WhatsApp, se solicita enviar el pedido en un único mensaje a fin de agilizar el procesamiento de los datos. La respuesta se enviará dentro de las 48 a 72 horas posteriores con el día, el horario de atención, el sector y el número de consultorio asignado. De esta manera, el turno quedará otorgado directamente y ya no será necesario realizar una confirmación previa.

Las autoridades del hospital agradecen el acompañamiento de los pacientes durante la puesta en marcha de esta modalidad, pensada para brindar una atención más ágil y organizada.

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO