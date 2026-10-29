Primer encuentro de Educación rural en Cachi: aprendizaje e identidad local

Se llevó a cabo en Cachi el Primer Encuentro Regional de Educadores Rurales. La jornada reunió a comunidades educativas de diversas localidades y parajes con el objetivo de intercambiar saberes y consolidar las prácticas pedagógicas en la región.

A través de disertaciones, ponencias, relatos de experiencias, pósteres y producciones audiovisuales, los participantes expusieron proyectos vinculados con la interculturalidad, los conocimientos ancestrales, la alfabetización, el patrimonio cultural, la producción local y el trabajo comunitario.

El encuentro contó además con el aporte de instituciones regionales. La Mesa de Prevención del NOA abordó la gestión y el cuidado ambiental desde la labor comunitaria, mientras que el Museo Arqueológico “Pío Pablo Díaz” expuso sobre el vínculo entre la identidad, el territorio y la construcción de conocimientos.

Esta iniciativa permitió trazar lazos entre las instituciones para escuchar a cada territorio y construir, de manera colectiva, propuestas de enseñanza adaptadas a la realidad de las escuelas rurales.