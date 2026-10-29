Canadá y Salta impulsan proyecto de resiliencia climática en la Quebrada del Toro

En el marco de una visita institucional a la provincia, Jonathan Sauvé, consejero de Asuntos Políticos, Económicos y Públicos de la Embajada de Canadá en Argentina y Paraguay, participó de una jornada de presentación y articulación interinstitucional del proyecto “Fortalecimiento de la resiliencia climática e intercultural en la Quebrada del Toro: innovación tecnológica y gestión del riesgo con perspectiva de género”.

El encuentro se realizó en la Sala de Capacitación de la Subsecretaría de Defensa Civil de Salta y reunió a representantes de organismos provinciales, instituciones y organizaciones vinculadas con la gestión del riesgo y el desarrollo territorial, con el objetivo de presentar los alcances de esta iniciativa y fortalecer la coordinación entre los actores involucrados.

El proyecto es ejecutado por la Asociación Civil Portal de los Andes – Bomberos Voluntarios de Campo Quijano, con la cooperación técnica de Fundación del Alto, y cuenta con financiamiento del Fondo Canadá para Iniciativas Locales (FCIL/CFLI), junto con el acompañamiento de Australian Aid y la Embajada de Nueva Zelanda.

La iniciativa busca fortalecer las capacidades locales de prevención, preparación y respuesta frente a riesgos socioambientales mediante la implementación de un Sistema de Alerta Temprana Tecnológico y Comunitario (SAT) en Campo Quijano y el corredor de la Ruta Nacional 51, con la participación de las comunidades del Pueblo Tastil.

La propuesta contempla herramientas de monitoreo tecnológico, comunicación y conectividad, capacitación comunitaria y protocolos de respuesta ante emergencias. También incorpora la protección del patrimonio cultural y la participación activa de las mujeres en la gestión del riesgo, desde una perspectiva de género e interculturalidad.

Asimismo, se desarrolló una mesa técnica interinstitucional con la participación de representantes de la Secretaría de Relaciones Institucionales e Internacionales, entre ellas las asesoras técnicas de Cooperación Internacional Lorena Romera y Guadalupe Simón, y el subsecretario de Defensa Civil, Gonzalo Rodríguez.

También estuvieron presentes representantes de la Secretaría de Asuntos Indígenas y de los ministerios de Minería y Energía, Educación y Seguridad, junto con el intendente de Campo Quijano, Lino Fernando Yonar; el gerente general del Hospital de Campo Quijano, Pablo Castillo; Patricia Castillo, comandante a cargo de los Bomberos Voluntarios de Campo Quijano, pertenecientes a la Asociación Civil Portal de los Andes; y representantes de Fundación del Alto.

Como parte de la agenda territorial, el representante de la Embajada de Canadá se trasladará mañana a la comunidad El Toro, donde mantendrá un conversatorio con mujeres del Pueblo Tastil. El espacio permitirá promover el intercambio directo con las integrantes de la comunidad y conocer sus experiencias y perspectivas en relación con la resiliencia climática, la gestión del riesgo y la participación de las mujeres en estos procesos.

La visita destaca la importancia de la cooperación internacional y el trabajo articulado entre instituciones y comunidades para impulsar estrategias de resiliencia climática, prevención de riesgos y fortalecimiento de las capacidades locales en la Quebrada del Toro.