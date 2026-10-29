El IPV sorteó nuevos beneficios para adjudicatarios con su cuenta al día

El Instituto Provincial de Vivienda (IPV) realizó un nuevo sorteo del programa Cumplís y Ganás, entre más de 8.600 adjudicatarios del organismo que mantienen su cuenta al día.

El primer premio correspondió a Cristian Sanguino de La Candelaria, quien obtuvo la cancelación de seis cuotas. El segundo premio fue para Myrian Vargas de Cerrillos, beneficiada con cinco cuotas. El tercer puesto fue para José Calapiña de Capital, quien saldó cuatro cuotas, mientras que el cuarto premio fue para Jorge Chaile, también de Capital, con tres cuotas descontadas.

Además de los cuatro ganadores titulares, se sorteó igual cantidad de suplentes. Cabe recordar que los ganadores quedarán confirmados luego de realizarse la inspección de habitabilidad correspondiente.

El programa Cumplís y Ganás se realiza en forma bimestral y tiene como objetivo reconocer el compromiso de las familias adjudicatarias que cumplen mensualmente con el pago de sus cuotas.