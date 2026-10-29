El Gobierno invertirá $300 millones en obras para Rosario de la Frontera

El ministro de Economía y Servicios Públicos, Roberto Dib Ashur, junto al intendente de Rosario de la Frontera, Kuldeep Singh, visitaron el dique de la localidad, en el marco de una agenda de trabajo orientada a impulsar el desarrollo turístico y generar nuevas oportunidades de inversión y empleo en el sur provincial.

Durante la jornada, se anunció que el Gobierno de la Provincia destinará $300 millones para impulsar proyectos turísticos presentados por el municipio. Entre las iniciativas se encuentran la puesta en valor del dique, con el acondicionamiento necesario para desarrollar actividades acuáticas, y la incorporación de nuevos atractivos recreativos vinculados al parque acuático.

Dib Ashur destacó que las iniciativas cuentan con el respaldo del gobernador Gustavo Sáenz y forman parte de una estrategia para fortalecer el potencial turístico de Rosario de la Frontera, sumando nuevas propuestas a la oferta existente.

En este sentido, señaló que las inversiones permitirán ampliar las alternativas de recreación para vecinos y visitantes, consolidando al turismo como una actividad estratégica para dinamizar la economía local y generar puestos de trabajo.

Aguas termales: nuevas oportunidades de inversión

Otro de los ejes centrales de la agenda fue el aprovechamiento de las aguas termales, un recurso natural emblemático de Rosario de la Frontera que representa una oportunidad para ampliar la infraestructura turística y atraer nuevos emprendimientos.

Al respecto, el ministro explicó que se avanzó en la identificación de terrenos provinciales que podrían destinarse al desarrollo de proyectos turísticos privados. Para ello, se trabajará junto a las áreas competentes en la evaluación de los lotes disponibles y en las condiciones para su eventual concesión, con compromisos de inversión y ejecución de las obras correspondientes.

Asimismo, informó que se solicitó a los organismos provinciales competentes realizar estudios para determinar el caudal de agua termal disponible. Este relevamiento permitirá establecer las condiciones de aprovechamiento del recurso y garantizar que su utilización se realice de manera planificada y responsable.

Dib Ashur remarcó que tanto las tierras como el agua son recursos de todos los salteños y que su utilización debe orientarse a promover inversiones concretas, respetando las condiciones y los procedimientos establecidos.

En esta línea, destacó la visión del Gobierno provincial de avanzar en el desarrollo de un corredor turístico de diques en Salta, que permita ampliar las propuestas recreativas y fortalecer distintos destinos de la provincia, incluyendo a Rosario de la Frontera.

Turismo, capacitación y empleo

Por su parte, el intendente Kuldeep Singh consideró que el anuncio representa un avance significativo para la ciudad y agradeció al gobernador Gustavo Sáenz y al ministro Roberto Dib Ashur por la celeridad en el tratamiento de las iniciativas presentadas por el municipio.

El jefe comunal sostuvo que el objetivo es transformar los recursos naturales y el potencial turístico de la zona en oportunidades concretas para la comunidad, mediante inversiones que impulsen la actividad económica y la generación de empleo.

También subrayó que los proyectos se desarrollarán sobre la base de propuestas concretas y evaluaciones técnicas, con el propósito de aprovechar los recursos de manera responsable y asegurar que los beneficios lleguen a los vecinos.

Finalmente, Singh destacó la importancia de acompañar el crecimiento turístico con capacitación y formación. En ese sentido, planteó la necesidad de fortalecer la enseñanza de idiomas, especialmente el inglés, para preparar a los habitantes de Rosario de la Frontera para recibir visitantes nacionales e internacionales.

Ante esta propuesta, Dib Ashur planteó avanzar junto a UPATecO en la implementación de cursos de inglés en la localidad, destinados a personas de todas las edades y como una alternativa de formación complementaria a la educación formal.

De esta manera, el Gobierno provincial y el municipio buscan consolidar una agenda de desarrollo que combine infraestructura, inversión privada, aprovechamiento responsable de los recursos naturales y capacitación, para posicionar a Rosario de la Frontera como un destino turístico de referencia en el sur de Salta.