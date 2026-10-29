Vuelo privado de Bolsonaro: 140.000 dólares pagados por un intermediario estadounidense

 imagen

EN VIVO 01:00 a 4:00 HRS

Música Programada

PROX. 04:00 a 5:00 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 05:00 a 5:30 HRS

 

Hermandad Tibetana

Un espacio de la Organización Internacional Katmandú.

PROX. 05:30 a 6:00 HRS

 

Nuevo Milenio

Nuevo Milenio

PROX. 06:00 a 6:30 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 8:00 HRS

 

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

PROX. 08:00 a 9:00 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 13:00 HRS

 

La Mañana de Radio Salta

Un programa con la más amplia cobertura para mantenerte bien informado. Todas las novedades que te interesan en la voz de un equipo profesional de excelencia. 

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

Cartas Sin Marcar

Un programa que analiza toda la información sobre la política que define el día a día, la economía que mueve los bolsillo, entrevistas a referentes sociales que nos une como comunidad, entre muchos temas que vamos a barajar. 

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 00:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

Toda la programación

Vuelo privado de Bolsonaro: 140.000 dólares pagados por un intermediario estadounidense

El senador brasileño Flávio Bolsonaro salió de Argentina hacia Miami en un jet privado con un costo de 140.000 dólares, cantidad pagada por adelantado por un bróker estadounidense no identificado. 

Mundo

29 / 10 / 2026

 

VER GALERÍA

 

El vuelo privado que trasladó a Flávio Bolsonaro desde Puerto Iguazú hasta Miami tuvo un costo de aproximadamente US$140.000 y no fue abonado por el senador ni por su entorno directo. Según la reconstrucción periodística, un bróker aeronáutico de Estados Unidos contrató el servicio a la operadora argentina Baires Fly, dueña de la aeronave Gulfstream G400 con matrícula LV-JQW. La identidad del intermediario norteamericano no fue revelada y la empresa señaló que solo la dará a conocer si la Justicia lo solicita .

La contratación se concretó el lunes por la tarde, cuando el bróker contactó a un directivo de Baires Fly para solicitar un avión esa misma noche en Iguazú con el fin de trasladar a "ocho pasajeros brasileños". Como no existía una relación previa, la compañía exigió el pago por adelantado. La transferencia llegó en poco tiempo y la tripulación estuvo lista en aproximadamente dos horas. Fuentes de la empresa afirmaron que en ese momento desconocían que el pasajero final sería Bolsonaro .

El ingreso a Argentina se produjo el martes a las 22:50, cuando Flávio Bolsonaro cruzó el puente Tancredo Neves junto a su esposa y sus dos hijas. La Dirección Nacional de Migraciones informó que los cuatro ingresaron con "documentación hábil" y "sin ningún impedimento legal". El senador utilizó su pasaporte italiano —nacionalidad que posee desde 2023— para sortear la cancelación de sus pasaportes brasileños dispuesta por el juez Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal, en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero y evasión de divisas .

El Gulfstream despegó a las 0:21 del miércoles con destino a Guayaquil, donde realizó una escala técnica antes de continuar hacia Miami. Los pilotos decidieron modificar la ruta original para evitar el espacio aéreo brasileño "por precaución", lo que extendió el viaje a más de diez horas. La aeronave aterrizó en el aeropuerto ejecutivo de Opa-Locka, en Florida, alrededor de las 9:25 hora local .

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO