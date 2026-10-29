Vuelo privado de Bolsonaro: 140.000 dólares pagados por un intermediario estadounidense

El vuelo privado que trasladó a Flávio Bolsonaro desde Puerto Iguazú hasta Miami tuvo un costo de aproximadamente US$140.000 y no fue abonado por el senador ni por su entorno directo. Según la reconstrucción periodística, un bróker aeronáutico de Estados Unidos contrató el servicio a la operadora argentina Baires Fly, dueña de la aeronave Gulfstream G400 con matrícula LV-JQW. La identidad del intermediario norteamericano no fue revelada y la empresa señaló que solo la dará a conocer si la Justicia lo solicita .

La contratación se concretó el lunes por la tarde, cuando el bróker contactó a un directivo de Baires Fly para solicitar un avión esa misma noche en Iguazú con el fin de trasladar a "ocho pasajeros brasileños". Como no existía una relación previa, la compañía exigió el pago por adelantado. La transferencia llegó en poco tiempo y la tripulación estuvo lista en aproximadamente dos horas. Fuentes de la empresa afirmaron que en ese momento desconocían que el pasajero final sería Bolsonaro .

El ingreso a Argentina se produjo el martes a las 22:50, cuando Flávio Bolsonaro cruzó el puente Tancredo Neves junto a su esposa y sus dos hijas. La Dirección Nacional de Migraciones informó que los cuatro ingresaron con "documentación hábil" y "sin ningún impedimento legal". El senador utilizó su pasaporte italiano —nacionalidad que posee desde 2023— para sortear la cancelación de sus pasaportes brasileños dispuesta por el juez Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal, en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero y evasión de divisas .

El Gulfstream despegó a las 0:21 del miércoles con destino a Guayaquil, donde realizó una escala técnica antes de continuar hacia Miami. Los pilotos decidieron modificar la ruta original para evitar el espacio aéreo brasileño "por precaución", lo que extendió el viaje a más de diez horas. La aeronave aterrizó en el aeropuerto ejecutivo de Opa-Locka, en Florida, alrededor de las 9:25 hora local .